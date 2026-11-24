Ler Resumo





Os Estados Unidos barraram o primeiro pedido do Brasil na OMC para julgar a legalidade das sobretaxas de até 25% impostas pelo governo Trump. Apesar do revés temporário, Brasília poderá renovar o pleito em dezembro. Entenda os impactos econômicos e o futuro do contencioso comercial.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Os Estados Unidos impuseram nesta terça-feira, 24, um obstáculo à ofensiva jurídica do Brasil contra as barreiras comerciais adotadas pelo governo de Donald Trump.

Washington bloqueou o primeiro pedido brasileiro de instalação de um painel na Organização Mundial do Comércio (OMC) para avaliar a legalidade das tarifas adicionais de 25% e 12,5% impostas a produtos nacionais.

A decisão adia o início do julgamento, mas não impede o prosseguimento da disputa. Pelas regras da entidade, os americanos não poderão barrar unilateralmente uma segunda solicitação.

O impasse marca uma nova etapa do contencioso comercial entre Brasília e Washington.

O governo brasileiro sustenta que as sobretaxas violam compromissos internacionais assumidos pelos Estados Unidos e estabelecem condições discriminatórias para as exportações nacionais.

Continua após a publicidade

A administração Trump, por sua vez, fundamenta as medidas em investigações conduzidas sob a legislação comercial americana.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, a OMC confirmou a oposição americana à instalação do painel.

A delegação dos Estados Unidos afirmou que as investigações que deram origem às sobretaxas abordam preocupações antigas de Washington com políticas econômicas brasileiras consideradas prejudiciais aos interesses americanos.

Continua após a publicidade

Apesar da negativa, os representantes do país declararam estar dispostos a continuar as negociações bilaterais.

A próxima reunião ordinária do Órgão de Solução de Controvérsias da OMC está marcada para 17 de dezembro, quando o Brasil poderá renovar sua solicitação.

A origem das tarifas contra o Brasil

A disputa remonta a julho de 2025, quando o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) abriu uma investigação sobre práticas econômicas brasileiras com base na Seção 301 da Lei de Comércio americana, de 1974.

Continua após a publicidade

O instrumento confere ao governo dos Estados Unidos poderes para impor sanções comerciais a países cujas políticas sejam consideradas discriminatórias ou prejudiciais às empresas americanas.

A investigação abrangeu seis áreas: comércio digital e pagamentos eletrônicos, tarifas de importação, combate à corrupção, propriedade intelectual, acesso ao mercado brasileiro de etanol e desmatamento ilegal.

Em junho de 2026, o representante comercial americano, Jamieson Greer, concluiu que determinadas políticas brasileiras representavam obstáculos aos interesses econômicos dos Estados Unidos.

Continua após a publicidade

A decisão que estabeleceu a sobretaxa de 25% foi anunciada em 15 de julho e entrou em vigor no dia 22 daquele mês, com exceções para determinados produtos.

Uma segunda investigação, relacionada a alegações de trabalho forçado nas cadeias produtivas, resultou na imposição de uma tarifa adicional de 12,5%.

As duas medidas ampliaram os custos de acesso ao mercado americano para exportadores brasileiros, embora sua incidência varie conforme a categoria dos produtos e as isenções estabelecidas por Washington.

Continua após a publicidade

Os argumentos do governo brasileiro

O Brasil apresentou formalmente sua contestação à OMC em 27 de julho.

O processo questiona a compatibilidade das medidas americanas com o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, conhecido pela sigla Gatt, e com as normas internacionais de resolução de disputas comerciais.

Entre os dispositivos invocados pelo governo brasileiro está a cláusula da nação mais favorecida, que estabelece, como princípio geral, a igualdade de tratamento comercial entre os membros da organização.

Brasília também questiona a aplicação de tarifas superiores aos limites negociados internacionalmente e a adoção unilateral de medidas de retaliação.

A China solicitou participação nas consultas em 6 de agosto, mas teve seu ingresso rejeitado pelos Estados Unidos em setembro. As delegações brasileira e americana se reuniram em Genebra no dia 25 daquele mês, sem alcançar uma solução.

A crise da OMC dificulta uma solução definitiva

Embora o Brasil possa superar a resistência americana à instalação do painel, a obtenção de uma decisão definitiva enfrenta um problema estrutural do sistema multilateral de comércio.

Desde dezembro de 2019, o Órgão de Apelação da OMC está impossibilitado de julgar novos recursos em razão do bloqueio americano à nomeação de seus integrantes.

A situação permite que países derrotados em disputas comerciais recorram de decisões sem que exista uma instância em funcionamento para examinar esses recursos.

Na mesma reunião desta terça-feira, a Colômbia apresentou, em nome de 132 membros da organização, uma nova proposta para preencher as vagas do tribunal.

Foi a 102ª tentativa de avançar com o processo de seleção. Os Estados Unidos voltaram a rejeitar a iniciativa, sob o argumento de que o órgão extrapolou suas atribuições ao longo das últimas décadas.

O impasse reduz a capacidade da OMC de assegurar o cumprimento de suas decisões e pode prolongar a controvérsia entre Brasil e Estados Unidos mesmo na hipótese de uma vitória brasileira na primeira instância.

O que está em jogo para os exportadores brasileiros?

A abertura de um painel não implicaria a suspensão das tarifas.

Enquanto o processo estiver em andamento, as empresas brasileiras continuarão sujeitas às condições estabelecidas pelo governo americano, salvo mudanças negociadas diretamente entre os dois países.

As tarifas são recolhidas dos importadores nos Estados Unidos.

Parte do impacto econômico pode ser transferida aos fornecedores brasileiros, por meio da renegociação de preços, da redução das encomendas e da compressão das margens de lucro.

A manutenção das sobretaxas também tende a estimular a diversificação dos destinos das exportações brasileiras, sobretudo em segmentos nos quais os produtores nacionais enfrentam concorrência de países sujeitos a tarifas menores.

Para Brasília, a disputa tem uma dimensão que ultrapassa os interesses imediatos dos exportadores.

Ao recorrer à OMC, o governo brasileiro busca preservar a aplicação de regras multilaterais em um cenário de crescente utilização de instrumentos unilaterais de pressão econômica pelas grandes potências.

Uma eventual decisão favorável ao Brasil fortaleceria sua posição nas negociações com Washington.

Sua capacidade de assegurar a retirada das tarifas, contudo, dependerá tanto dos desdobramentos jurídicos quanto da disposição política do governo Trump.