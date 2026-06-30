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Economia

EUA avançam em vagas de emprego em maio, chegando a 7,6 milhões

Relatório Jolts mostra leve avanço na demanda por trabalhadores, enquanto ritmo de contratações segue praticamente estável

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 15h30 | Atualizado em 30 jun 2026, 16h30
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 23: Light towers are assembled in a closed off a section of Pennsylvania Ave. near the U.S. Capitol Building on February 23, 2022 in Washington, DC. The U.S. Defense Department approved the request by U.S. Capital Police to deploy National Guard members and large tactical vehicles ahead of possible trucker convoy protests descending on the Washington area and U.S. President Joe Biden's State of the Union address. (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images)
WASHINGTON, DC - FEBRUARY 23: Light towers are assembled in a closed off a section of Pennsylvania Ave. near the U.S. Capitol Building on February 23, 2022 in Washington, DC. The U.S. Defense Department approved the request by U.S. Capital Police to deploy National Guard members and large tactical vehicles ahead of possible trucker convoy protests descending on the Washington area and U.S. President Joe Biden's State of the Union address. (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images) (Anna Moneymaker/Getty Images)
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O número de vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos voltou a crescer em maio e alcançou 7,6 milhões, segundo o relatório Job Openings and Labor Turnover Survey (Jolts), divulgado nesta terça-feira, 30, pelo Departamento do Trabalho. O resultado ficou praticamente estável em relação ao dado revisado de abril, de 7,58 milhões de postos, mas superou a expectativa do mercado, que projetavam cerca de 7,3 milhões de vagas.

Na comparação com maio do ano passado, houve acréscimo de 284 mil vagas disponíveis. O aumento mensal foi de cerca de 9 mil postos, com destaque para o setor de serviços profissionais e empresariais e para empresas com menos de dez funcionários.

O levantamento também mostrou que o ritmo de admissões permaneceu contido. As contratações somaram aproximadamente 5,2 milhões em maio, praticamente sem mudanças em relação ao mês anterior. Já o total de desligamentos ficou em 5,1 milhões, também com pouca variação.

Mercado de trabalho está aquecido

Os dados reforçam a avaliação de que o mercado de trabalho dos Estados Unidos segue relativamente estável. Apesar de as admissões continuarem moderadas, a economia acumulou três meses consecutivos de criação robusta de empregos, movimento que alimenta a percepção de recuperação após um período mais fraco registrado em 2025. Parte dessa resistência é explicada pelo menor volume de demissões.

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Futuro da economia americana

Agora, a atenção do mercado se volta para o relatório oficial de emprego referente a junho, que será divulgado na quinta-feira, 2. Em paralelo, investidores continuam acompanhando os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA). A expectativa predominante é de que a instituição volte a elevar os juros ainda neste ano para conter as pressões inflacionárias associadas aos impactos da guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Na reunião mais recente, o Fed manteve a taxa básica de juros na faixa entre 3,5% e 3,75%.

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