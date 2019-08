EUA anuncia adiamento na cobrança de tarifas a produtos chineses

O governo dos Estados Unidos vai adiar a aplicação de tarifas de 10% sobre alguns produtos chineses, incluindo laptops e celulares, que deveria entrar em vigor no próximo mês, disse o gabinete do representante de Comércio dos EUA nesta terça-feira, 13.

Outros produtos cujas tarifas serão adiadas até 15 de dezembro incluem “computadores, consoles de videogames, certos brinquedos, monitores de computadores e alguns itens de vestuário e calçados”, disse a representação de Comércio em comunicado. Um grupo separado de produtos também será excluído, “com base em saúde, segurança, segurança nacional e outros fatores”, completou.

Também nesta terça, o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, suavizou a tensão entre os países. Ele afirmou que telefonou a autoridades comerciais dos Estados Unidos, disse o Ministério do Comércio chinês em comunicado nesta terça-feira.

Liu conversou com o representante de Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, e com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, nesta terça-feira, segundo o comunicado. A China apresentou uma representação solene sobre a proposta dos EUA de elevar as tarifas sobre produtos chineses. Os países devem retomar as conversas em setembro, algo que tinha sido protelado por Trump após a desvalorização do yuan pelo governo chinês na semana passada.

Mercado

No Brasil, a tensão por falta de avanços na guerra comercial e a ressaca da queda dos mercados argentinos na segunda-feira fez com que o dólar abrisse o dia na casa dos 4 reais. Mas, por volta das 12h10, a moeda já revertia o viés e estava em queda de 0,56% , vendido aos 3,96 reais. O Ibovespa acelerou a alta e estava em alta de 1,50%, aos 103.469 pontos.

(Com Reuters)