EUA abrem mais vagas que o esperado e inflação fica ainda mais pressionada

Um dos dados mais importantes (e aguardados) da economia mundial é o Payroll, que mede o ritmo de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, maior economia do mundo. Em julho, foram criadas 528 mil vagas, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira, 5. Os números vieram muito acima do projetado pelo mercado, que estimava 250 mil novos empregos no período.

Se em primeira leitura a abertura de 50% a mais dos empregos esperados pode parecer muito boa, ela preocupa os analistas dado os rumos da inflação nos EUA e o grau de ajuste que o Federal Reserve, Banco Central dos EUA deve ter daqui em diante. Mais emprego incentiva maior demanda e isso tende a acelerar ainda mais a inflação, que está em 9,1% na taxa anualizada. “A inflação nao está dando muito sinais de que deve cair”, afirma Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. Segundo ele, isso coloca pressão justamente nesses próximos passos do FED.

A taxa de desemprego ficou em 3,5% da força de trabalho, um pouco abaixo dos 3,6% esperados e do mês anterior. Já a taxa de participação de trabalhadores na PEA caiu para 62,1%, contra 62,2% anterior.

Já o salário médio por hora no mês passado ficou em 5,2%, acima dos 4,9% esperados pelo mercado e dos 5,2% revisados de abril.

O resultado derrubou os futuros dos EUA. Dow Jones Futuros caía 0,52%, S&P 500 Futuros 0,86% e Nasdaq 100 Futuros recuava 1,10%. Já o rendimento do título de 10 anos dos EUA saiu de 2,7% para 2,78%. No Brasil, o Ibovespa Futuros saiu da estabilidade para uma queda de 0,42%. O dólar também acelerou, sendo negociado de 5,20 reais para 5,24 reais, alta 0,5% por volta das 10h