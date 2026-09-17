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ETFs se aproximam de 1 milhão de investidores no Brasil após salto de 39% em um ano

Mercado alcança 929 mil investidores e R$ 142 bilhões em patrimônio; número de fundos locais disponíveis cresce 55%

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 10h11 | Atualizado em 17 set 2026, 10h41
Interior moderno da B3, bolsa de valores brasileira, com iluminação azul vibrante. À esquerda, um grande logo branco da B3 em um painel azul. À direita, um telão exibe cotações de ações e informações financeiras. O ambiente é amplo, com teto alto e detalhes arquitetônicos em tons claros
Bolsa de Valores, B3 (Carolina Ferraz/VEJA)
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O mercado brasileiro de ETFs está perto de alcançar a marca de 1 milhão de investidores. Em agosto, 929 mil pessoas investiam em fundos de índice no país, uma expansão de 39% em 12 meses, segundo dados da B3.

O crescimento da base vem acompanhado do aumento do dinheiro aplicado nesses produtos. O patrimônio da indústria chegou a 142 bilhões de reais, enquanto a quantidade de ETFs locais disponíveis na bolsa avançou 55% em um ano, para 219.

Os números foram apresentados por Luiz Masagão, vice-presidente de Produtos e Clientes da B3, durante o ETF Day, realizado nesta quarta-feira, 16, na B3 Week 2026, em São Paulo. “Os números de crescimento são exponenciais. A indústria de ETFs no Brasil avançou bastante nos últimos anos, mas, apesar disso, ainda temos muito espaço para crescer”, afirmou Masagão.

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Os ETFs são fundos negociados em bolsa que permitem ao investidor comprar, por meio de uma única cota, uma carteira composta por diferentes ativos. Tradicionalmente associados a índices de ações, esses produtos passaram a abranger também renda fixa, ouro, criptoativos, mercados internacionais e estratégias temáticas.

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Essa ampliação ajuda a explicar o crescimento da oferta. Além dos 219 ETFs emitidos localmente, a B3 conta atualmente com 312 BDRs de ETFs, recibos que dão acesso, no mercado brasileiro, a fundos negociados no exterior. Na prática, o investidor consegue se expor a diferentes mercados internacionais sem precisar abrir uma conta de investimentos fora do país.

O primeiro ETF brasileiro começou a ser negociado em 2004, com o lançamento do PIBB11 em uma iniciativa que envolveu o BNDES. Mais de duas décadas depois, o produto deixou de se limitar aos índices tradicionais da Bolsa.

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Entre as áreas que ganharam espaço estão os ativos digitais. Atualmente, a B3 reúne mais de 40 ETFs ligados a criptoativos, segundo Jackeline Melanias, coordenadora de Produtos da bolsa. A instituição também vem ampliando sua infraestrutura de derivativos voltada para esse mercado. A renda fixa é outra frente que passou a ocupar espaço maior na indústria, permitindo que investidores tenham exposição a carteiras de títulos por meio de um produto negociado da mesma maneira que uma ação.

O mercado também pode ganhar uma nova categoria de produtos. Os ETFs de gestão ativa estão entre as demandas de evolução regulatória e fazem parte de um projeto normativo em análise pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), segundo Daniel Maeda, superintendente jurídico da B3.

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Diferentemente dos ETFs tradicionais, construídos principalmente para acompanhar o desempenho de um índice ou estratégia predefinida, a gestão ativa abre espaço para decisões de alocação feitas pelo gestor dentro do próprio fundo. A B3 também busca ampliar as possibilidades de internacionalização das carteiras. Além dos BDRs de ETFs globais, a bolsa desenvolve o ETF Connect entre Brasil e China, iniciativa voltada a conectar produtos dos dois mercados.

Com 929 mil investidores e uma oferta que já ultrapassa 500 produtos quando somados ETFs locais e BDRs de ETFs globais, a indústria brasileira chega aos 22 anos distante do tamanho de mercados mais maduros, mas com uma base que cresce em ritmo acelerado.

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