ETFs ganham espaço no Brasil e ampliam opções de investimento
Fundos de índice já somam R$ 91 bilhões no país e atraem investidores em busca de diversificação, liquidez e custos mais baixos
Os ETFs, fundos de investimento negociados em Bolsa que acompanham índices de mercado, vêm conquistando cada vez mais espaço entre investidores brasileiros. Impulsionado pela busca por diversificação, custos reduzidos e maior eficiência na construção de carteiras, o segmento alcançou 91 bilhões de reais sob gestão e mais de 919 mil investidores em 2025, segundo dados da B3.
O crescimento acompanha uma tendência global. Atualmente, os ETFs movimentam quase 20 trilhões de reais em patrimônio ao redor do mundo e vêm se consolidando como uma alternativa para quem busca exposição a diferentes classes de ativos sem a necessidade de selecionar individualmente cada investimento.
No Brasil, o mercado conta com cerca de 140 ETFs listados e aproximadamente 20 gestoras especializadas. Embora ainda esteja distante da maturidade observada em países como os Estados Unidos, o segmento tem apresentado expansão consistente nos últimos anos.
Para Gabriel Cintra, CIO da Eleva Invest, o avanço da indústria amplia as possibilidades de construção de portfólios mais eficientes. Segundo ele, a variedade de produtos disponíveis permite que investidores tenham acesso a diferentes mercados e estratégias com maior flexibilidade. “Hoje existe uma oferta muito mais ampla e sofisticada de ETFs em diferentes classes de ativos. Isso amplia as possibilidades de diversificação e permite estratégias de investimento mais eficientes, com custos competitivos e maior flexibilidade para diferentes perfis de investidores”, afirma.
Além da diversificação, os ETFs também têm provocado mudanças em toda a indústria de investimentos. Com taxas geralmente mais baixas e maior transparência, esses produtos aumentam a concorrência e pressionam gestores tradicionais a rever custos e estruturas de cobrança. “Os ETFs aumentam a competitividade do mercado. Já vemos fundos ativos reduzindo taxas de administração e, em alguns casos, deixando de cobrar taxa de performance. Isso melhora o ambiente para o investidor e aumenta a pressão para que toda a indústria busque mais eficiência”, destaca Cintra.
Outro fator que contribui para o avanço dos fundos de índice é o fortalecimento do modelo fee-based, no qual a remuneração dos consultores financeiros não está vinculada à distribuição de produtos específicos. Na avaliação do especialista, isso permite uma análise mais focada na eficiência da carteira e nos objetivos do investidor.
Os ETFs também vêm atraindo atenção por características como liquidez diária em Bolsa, transparência na formação de preços, facilidade de acesso a mercados internacionais e vantagens tributárias em determinados casos. Segundo levantamento apresentado pela Eleva Invest, a diferença de rentabilidade acumulada entre ETFs sem come-cotas e fundos tradicionais sujeitos à antecipação semestral do Imposto de Renda pode chegar a aproximadamente 5% ao longo de três anos.