ETF do Ibovespa derrete 26% no pré-mercado após vitória de Lula no 2° turno

O EWZ, principal Exchange Traded Fund (ETF) que representa as ações brasileiras nos Estados Unidos, derrete cerca de 26% no pré-mercado desta segunda-feira, 26. A queda acontece após a reeleição do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno.

Por volta das 7h30, o EWZ derretia 26,74%, aos 31,20 pontos. As ADRs da Petrobras despencavam 23,55%, aos 20,00 dólares. Ontem, com 99,9% das urnas apuradas, Lula tinha 51,77% dos votos válidos, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) conquistou 48,23% junto ao eleitorado. Em termos numéricos, o petista recebeu 64,17 milhões de votos, cerca de 4,4 milhões a mais que o rival bolsonarista.

Em seus discursos, Lula disse que vai governar para todos os 215 milhões de brasileiros e agradeceu aos seus eleitores. Já o derrotado Flávio Bolsonaro disse que o resultado era inaceitável e que vai pedir a anulação da eleição. Segundo Flávio Bolsonaro, o adiamento de duas horas da votação, pedido pelas duas campanhas (PT e PL), influenciou os resultados.

A falta de reconhecimento de derrota do Bolsonarismo não é único fator que pesa para o mercado. No campo econômico, Lula precisará estabelecer condições para uma melhora nos números de endividamento, da inflação e da taxa de juros.

Continua após a publicidade

Após ter apresentado um pacote de bondades generoso para viabilizar a virada sobre Flávio no segundo turno, Lula terá que estabelecer medidas para estabilizar a dívida pública do País, em 82,9% do PIB.

Uma das apostas dele é alcançar a estabilidade da dívida através do crescimento econômico do país. Em seu discurso após a vitória, não fez acenos para a área econômica, o que gera essa repercussão negativa no mercado de ações nesta segunda-feira.

Continua após a publicidade