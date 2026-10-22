ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Estudo identifica três áreas com ventos mais fortes para energia eólica no mar brasileiro

Levantamento da EPE desenvolveu metodologia para orientar a escolha de locais para parques marítimos

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 11h59
qw767324219
Eólicas offshore (Foto: Jorgen True/AFP)
Continua após publicidade
Estudo identifica três áreas com ventos mais fortes para energia eólica no mar brasileiro Priorize VEJA no Google

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE), estatal que produz estudos para subsidiar o planejamento do setor energético brasileiro, identificou três áreas de destaque para a geração de energia eólica no mar (offshore). O levantamento dividiu a costa brasileira em 20 regiões com características semelhantes de vento. O objetivo é ampliar o conhecimento sobre as condições de geração e fornecer informações para o planejamento energético do país.

A chamada energia eólica offshore é produzida por turbinas instaladas no mar, onde as condições de vento podem favorecer a geração de eletricidade. As três áreas identificadas pela EPE foram classificadas como hotspots, termo usado para designar locais de destaque em determinado aspecto. Neste estudo, a classificação considerou as maiores velocidades médias de vento observadas.

A identificação dessas áreas não significa, porém, que elas já estejam autorizadas ou aptas a receber parques eólicos. A velocidade dos ventos é um dos fatores que influenciam a geração de eletricidade, mas a instalação de empreendimentos também depende de condições ambientais, disponibilidade de infraestrutura, impactos sobre outras atividades marítimas e viabilidade econômica.

Para orientar a escolha dos locais destinados a futuros projetos, a EPE desenvolveu uma metodologia que combina critérios técnicos, ambientais, sociais e econômicos. O procedimento busca subsidiar o poder concedente, responsável pela decisão sobre a oferta das áreas marítimas, na seleção de trechos que poderão receber futuros projetos de geração eólica offshore.

Siga
Continua após a publicidade

A metodologia está relacionada à Lei nº 15.097/2025, que estabelece regras para o aproveitamento do potencial energético offshore no Brasil. A versão final do documento foi publicada em julho de 2026, após uma consulta pública conduzida pelo Ministério de Minas e Energia (MME), órgão responsável pela formulação e coordenação de políticas públicas para o setor energético. Segundo a EPE, a Consulta Pública nº 191/2025 recebeu cerca de 400 contribuições de 41 instituições, que ajudaram a aperfeiçoar a proposta.

O estudo comparou três bases públicas de dados — ERA5, MERRA-2 e Global Wind Atlas — para selecionar a fonte considerada mais adequada à avaliação dos ventos na costa brasileira. Com o tratamento de séries históricas e a identificação de padrões semelhantes, a equipe agrupou os trechos do litoral em 20 regiões, levando em conta as variações diárias e sazonais dos ventos.

Continua após a publicidade

A escolha dos locais para futuros parques também precisa considerar as atividades que já ocorrem no mar. A pesca, a navegação e o turismo, por exemplo, compartilham o espaço marítimo com os possíveis empreendimentos de geração de energia. Áreas de conservação ambiental e eventuais impactos sobre ecossistemas e comunidades também precisam entrar na avaliação.

A metodologia da EPE busca incorporar essas questões desde as primeiras etapas do planejamento, ajudando a identificar restrições e reduzir incertezas antes da definição dos projetos. O procedimento, contudo, não substitui o licenciamento ambiental, processo pelo qual os órgãos competentes avaliam os impactos de um empreendimento e estabelecem as condições para sua instalação e operação, nem dispensa estudos específicos para cada projeto.

Continua após a publicidade

Além da escolha dos locais, a expansão da energia eólica offshore depende de investimentos em linhas de transmissão, que transportam a eletricidade gerada até os centros de consumo, do desenvolvimento de fornecedores, da formação de profissionais e de avanços na regulamentação. Esses fatores serão importantes para determinar a viabilidade dos projetos e a contribuição que a fonte poderá dar à matriz elétrica brasileira.

Publicidade
TAGS:
Energia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).