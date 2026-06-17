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Estreia do Brasil na Copa faz pedidos de bebidas dispararem 63% no iFood

Cerveja lidera consumo dos torcedores, enquanto mercado e pizzas também registram alta durante o jogo contra Marrocos

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 16h18
delivery iFood
Entregador do iFood (iFood/Divulgação)
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Estreia do Brasil na Copa faz pedidos de bebidas dispararem 63% no iFood Priorize VEJA no Google

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo já começou a movimentar o consumo dos torcedores dentro e fora dos gramados. Dados do iFood mostram que a partida entre Brasil e Marrocos, disputada no último sábado (13), provocou uma alta expressiva nos pedidos feitos pela plataforma, com destaque para bebidas, itens de mercado e refeições compartilhadas.

O principal crescimento foi registrado na categoria de bebidas e conveniência, que avançou mais de 63% em relação ao sábado anterior. O resultado reflete um comportamento já tradicional entre os brasileiros durante grandes eventos esportivos: reunir amigos e familiares em casa para acompanhar os jogos e recorrer aos aplicativos para abastecer a confraternização.

A cerveja foi a grande protagonista entre os pedidos. Segundo o levantamento, seis em cada dez itens vendidos pelas lojas de bebidas no dia da partida eram cervejas. O pico de compras aconteceu às 18h, cerca de uma hora antes do apito inicial, indicando que muitos consumidores se organizaram para garantir o estoque antes do início do jogo.

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O clima de preparação para a estreia também beneficiou a categoria de mercado, que registrou crescimento superior a 8% em comparação ao mesmo período da semana anterior. A alta foi impulsionada principalmente pela compra de snacks, petiscos e produtos utilizados para receber convidados e transformar a experiência de assistir à partida em casa.

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Nos restaurantes, a preferência dos torcedores foi por refeições voltadas ao compartilhamento. A pizza grande de dois sabores, com oito pedaços, liderou o ranking dos produtos mais pedidos durante a partida, reforçando a tendência de consumo coletivo em ocasiões esportivas.

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Os dados mostram como grandes eventos, especialmente aqueles envolvendo a Seleção Brasileira, seguem influenciando diretamente os hábitos de consumo dos brasileiros. Além de movimentar a audiência e o engajamento nas redes sociais, a Copa também gera impactos relevantes em setores ligados à alimentação, conveniência e delivery, transformando cada jogo em uma oportunidade para o varejo e os serviços ampliarem as vendas.

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