Estratégia da Netflix eleva streaming a novos patamares de sucesso

Após alterar suas políticas de compartilhamento de senhas, a Netflix conseguiu avançar rumo aos resultados desejados. O serviço de streaming adicionou 5,9 milhões de assinantes no segundo trimestre, alcançando a marca impressionante de 238,39 milhões de assinantes, um aumento de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A Netflix também registrou um lucro considerável de 1,49 bilhão, equivalente a 3,29 por ação. Esse resultado superou tanto o 1,44 bilhão do mesmo período do ano anterior quanto as expectativas do mercado, que previam um lucro de 2,85 por ação. A gigante do streaming apresentou uma receita de 8,19 bilhões, um crescimento de 3% em comparação com os 7,97 bilhões contabilizados no mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, esse aumento na receita foi impulsionado por um crescimento de 6% na média de assinaturas. “A receita em cada região agora é maior do que antes do lançamento, com o número de novas inscrições ultrapassando os cancelamentos”, afirmou a empresa em seu relatório.

A Netflix projeta que o crescimento da receita deve acelerar no segundo semestre de 2023, quando a empresa começará a colher os benefícios do compartilhamento pago, além do crescimento contínuo e consistente em seu plano apoiado por anúncios. Para o terceiro trimestre, a empresa prevê uma receita de 8,5 bilhões, um aumento de 7% em relação ao ano anterior, e um lucro operacional de 1,9 bilhão. “Nossa expansão de receita no terceiro trimestre será impulsionada pelo aumento na média de assinaturas pagas”, afirma a empresa. “Apesar de termos realizado progressos significativos neste ano, ainda temos muito a fazer para acelerar nosso crescimento. Continuamos focados em criar séries e filmes, melhorar nossa monetização, ampliar o prazer proporcionado pelos nossos jogos e investir para aprimorar nosso atendimento aos associados.”

