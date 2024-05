Estoque de crédito cresce em abril, a R$ 5,9 trilhões, diz BC

O estoque das operações de crédito cresceu 0,2% em abril, a 5,9 trilhões de reais, informou o Banco Central nesta segunda-feira, 27. Foi o terceiro mês consecutivo de alta.

O desempenho decorreu, segundo a instituição, do crescimento de 0,9% do estoque de crédito para pessoas físicas, total de 3,6 trilhões de reais, em contraposição à redução de 0,9% no crédito a pessoas jurídicas, total de 2,2 trilhões de reais.

Já o estoque de crédito com recursos livres registrou retração de 0,2% no mês, totalizando 3,4 trilhões de reais. O estoque de crédito livre às empresas alcançou 1,4 trilhão de reais, com recuo mensal de 1,4%.

Ainda segundo o BC, o estoque do crédito livre às famílias cresceu 0,8% no mês e 8,9% em 12 meses, ao alcançar 2,0 trilhões de reais. Esse resultado mostrou-se mais significativo no crédito não rotativo, que aumentou 0,8% no mês e 9,2% em 12 meses. No crédito rotativo, as altas foram de 0,8% e 8,0%, na ordem.

A taxa média de juros das concessões em abril diminuiu 0,2 p.p. no mês, alcançando 28,0% a.a. Por segmento, as taxas médias de juros pactuadas nas contratações com empresas e famílias situaram-se em 18,5% a.a. e em 32,7% a.a..

O spread bancário atingiu 19,2 p.p., com diminuição mensal de 0,2 p.p.. No crédito com recursos livres, a taxa média de juros recuou 0,1 p.p. no mês, a 40,4% a.a..

Nas operações com empresas, a taxa média alcançou 21,3% a.a., com alta de 0,4 p.p. no mês. A inadimplência do crédito do sistema financeiro situou-se em 3,2% em abril, com estabilidade mensal.

Já o endividamento das famílias situou-se em 48,0%, com alta de 0,2 p.p. na comparação com o mês anterior. O comprometimento de renda atingiu 26,5% em março, aumentando 0,8 p.p. no mês.

No mês, o volume de papel-moeda em circulação cresceu 1% e as reservas bancárias declinaram 16,7%.