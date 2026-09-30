Estatais federais têm em agosto o primeiro superávit do ano

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As estatais federais registraram superávit fiscal de R$ 1,759 bilhões em agosto, o primeiro resultado positivo do ano e o nono desde janeiro de 2023. Apesar da marca, o acumulado anual mantém um déficit de R$ 6,5 bilhões. Entenda a metodologia do Banco Central e o panorama financeiro do setor público não financeiro.

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As estatais federais registraram, em agosto, um superávit fiscal de 1,759 bilhão de reais, de acordo com as estatísticas fiscais mensais do setor público divulgadas nesta quarta-feira, 30, pelo Banco Central. Trata-se do primeiro resultado positivo para o conjunto de estatais do governo federal em 2026, e apenas o nono mês em que isso aconteceu desde janeiro de 2023, início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

No acumulado do ano, o déficit delas é de 6,5 bilhões de reais e, em 12 meses, de 6 bilhões de reais. O resultado indica o que é chamado de necessidade de financiamento do setor público, que inclui os governos federal, estaduais e municipais, bem como de suas respectivas estatais, e, para o caso das empresas, mostra o quanto as suas despesas ultrapassaram as receitas no período e, portanto, o quanto precisaram de recursos adicionais para cobrir os gastos, o que pode ser feito tomando dívida ou com recursos em caixa, por exemplo.

É uma metodologia diferente da contabilidade usada nos balanços tradicionais das empresas, o que significa que, no balanço fiscal que afere as contas públicas, possuir um déficit fiscal não significa necessariamente um prejuízo no resultado da empresa, tanto quanto um superávit não é certeza de lucro.

É, de toda maneira, um indicativo de quanto estão gastando mais ou menos do que geram de receitas, e pesa também para o resultado final do governo – que, no caso do governo federal, ficou negativo, ou seja, houve um déficit primário de 14,7 bilhões de reais em agosto, quando considerado todo o governo central (que, além do governo federal, inclui também as contas do Banco Central e o INSS).

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Nas estatísticas do setor público do Banco Central, é considerado apenas o setor não financeiro, o que significa que os bancos estatais, como Caixa Econômica Federal e BNDES, não entram na conta.

O conjunto das estatais também exclui a Petrobras e considera apenas as demais estatais que não são dependentes, isto é, que gerem seus negócios com receitas próprias e não com repasses do orçamento do Tesouro Nacional. É o caso de companhias como Infraero, Dataprev, Serpro e os Correios, que registram prejuízos contínuos em seus balanços desde 2022. Os dados do Banco Central, contudo, não detalham o resultado por empresa.