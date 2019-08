Estaleiro que construiu o ‘Titanic’ tem falência declarada

Ameaçado de fechar após vários anos ruins, o estaleiro Harland and Wolff, de Belfast, na Irlanda do Norte, famoso por ter construído o “Titanic“, declarou falência nesta segunda-feira.

A firma de auditoria da BDO foi designada administradora, e a empresa, sediada em Belfast (Irlanda do Norte), iniciará um processo de falência na terça-feira ante o Tribunal Superior de Belfast, informaram vários meios de comunicação britânicos nesta segunda-feira.

O estaleiro formalmente parou de funcionar na segunda-feira, e o grupo petroleiro norueguês Dolphin Drilling, matriz da Harland and Wolff, lutou para encontrar um comprador para o gigante industrial, cujos gigantescos guindastes amarelos dominaram durante muito tempo a paisagem de Belfast.

A H&W, que empregava mais de 30 mil pessoas no início do século 20, atualmente tinha apenas 130 trabalhadores, muitos dos quais demonstraram nos últimos dias tentar salvar seus empregos pedindo uma intervenção do governo.

Uma verdadeira instituição na Irlanda do Norte, o estaleiro sofreu um declínio ininterrupto nas últimas décadas. Estabelecido em 1861, ele construiu o famoso transatlântico “Titanic”, que afundou em abril de 1912, durante sua viagem inaugural da Grã-Bretanha para Nova York, matando mais de 1.500 de seus 2.200 passageiros.

O estaleiro também construiu cerca de 150 navios militares durante a Segunda Guerra Mundial.

Posteriormente, a empresa se afastou da construção naval e até pouco tempo trabalhava principalmente em projetos de energia eólica e de engenharia naval.

