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Estaleiro brasileiro vende lancha aos EUA antes mesmo de produzi-la

Nova Triton Flyer 42 só ficará pronta em 2027, mas três unidades já foram negociadas antes do lançamento oficial

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 11h00 | Atualizado em 15 set 2026, 14h47
Lancha esportiva cinza e preta navegando em águas azuis, com três motores de popa brancos e rastro de espuma. Ao fundo, ilhas verdes e montanhas sob céu claro
Triton Flyer 42 (Divulgação/Divulgação)
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A Triton Yachts conseguiu vender três unidades de sua nova lancha Flyer 42 antes mesmo de colocar o primeiro barco na água. O modelo só terá sua primeira unidade concluída em 2027.

Uma das vendas foi feita para os Estados Unidos, mercado que já recebe cerca de metade da produção da fabricante brasileira. Por lá, os barcos da empresa são comercializados sob a marca Hanover.

O negócio chama atenção também pelo momento. O setor náutico brasileiro passou a lidar neste ano com uma tarifa de 25% aplicada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, justamente quando estaleiros nacionais tentam ampliar as exportações.

A Flyer 42 será apresentada oficialmente ao mercado apenas no São Paulo Boat Show, que começa em 24 de setembro. A embarcação tem 42 pés, dois quartos, dois banheiros, cozinha e plataformas laterais que ampliam a área externa.

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Segundo a Triton, o projeto nasceu de pedidos de clientes por um modelo intermediário entre as versões de 38 e 44 pés.

A venda antecipada segue uma lógica semelhante à dos imóveis comprados na planta: o cliente fecha o negócio antes da entrega e participa da escolha de cores, tecidos, revestimentos, equipamentos e outros acabamentos.

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