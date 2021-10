Estados vão congelar ICMS dos combustíveis até janeiro

O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), formado pelo governo e representantes dos estados, aprovou nesta sexta-feira, 29, o congelamento do “preço médio ponderado ao consumidor final”, no qual incide o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) cobrado nas vendas de combustíveis. A suspensão vale por 90 dias e entra em vigor no dia 1º de novembro, informou o Ministério da Economia.

De acordo com o governo, a medida visa colaborar com a manutenção dos preços nos valores vigentes. Atualmente, , cada estado define o chamado “preço médio ponderado ao consumidor final” cada 15 dias. Com a decisão, esse valor médio será congelado até 31 de janeiro. Em cima desse valor médio, é aplicada a alíquota, que varia entre 25% e 34% nos estados.

O anúncio ocorre em meio à forte alta dos combustíveis, provocada pelo aumento do petróleo no mercado internacional e pela desvalorização do real – fatores levados em conta pela Petrobras para calcular o preço do nas refinarias. A alta é um dos motivos para que caminhoneiros, antes uma forte base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, mobilizem uma paralisação no dia 1º de novembro, em protesto contra os aumentos. Nesta semana, a Petrobras anunciou um novo reajuste no preço da gasolina e do diesel para as suas distribuidoras. O aumento foi de 7,04% para o litro de gasolina nas refinarias e de 9,15% para o diesel.