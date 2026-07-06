Estados Unidos X Bélgica: apostas no resultado movimentam US$ 100 milhões

A partida entre as seleções dos Estados Unidos e da Bélgica, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, já movimentou 100 milhões de dólares nos dois principais sites de apostas preditivas – o Polymarket e o Kalshi. Marcado para as 21 horas (horário de Brasília) desta segunda-feira 6, o jogo será realizado no estádio Lumen Field, em Seattle.

O maior volume de apostas é registrado pelo Kalshi, que conta com uma brasileira – Luana Lopes Lara – como cofundadora. No site, o volume movimentado já ultrapassou os 77 milhões de dólares e os participantes manifestam uma clara predileção pela seleção americana: 53% deles afirmam que os americanos comandados pelo técnico Mauricio Pochettino passarão para as quartas de final.

Um aspecto revelador é que até a manhã de ontem, 5 de julho, o favoritismo estava com a seleção belga por uma margem apertada de pouco mais de 50%. No meio da tarde de ontem, porém, a balança começou a pender para a equipe de Folarin Balogun. A virada ocorreu após a Fifa revogar a suspensão aplicada a Balogun pelo cartão vermelho que o atacante recebeu na partida contra a Bósnia realizada em 1º de julho. Aos 18 minutos do segundo tempo, o jogador pisou forte no calcanhar do zagueiro bósnio Muharemovic. O lance foi revisado pelo VAR e o árbitro brasileiro Raphael Claus, após consultar os vídeos, decidiu expusá-lo.

Ontem, contudo, a Fifa decidiu cancelar a suspensão automática, após manifestações públicas do presidente americano, Donald Trump, que criticou Claus. Hoje, Trump confirmou que pressionou o órgão máximo do futebol mundial a rever a punição – fato negado pelo presidente da Fifa, o italiano Gianni Infantino.

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No Polymarket, o volume de apostas é menor e beira os 24 milhões de dólares. A plataforma não permite uma comparação direta com as previsões da concorrente, já que apresenta os resultados do tempo regulamentar. Ainda assim, a seleção americana tem a preferência com 37% das apostas, contra 35% para os belgas e 29% que apostam em empate.

Os sites de apostas preditivas são diferentes das bets tradicionais, já que as apostas são feitas diretamente entre os participantes. Quem perde a previsão paga o valor devido ao vencedor. O site recebe uma comissão por intermediar a aposta. Já nas bets, o jogo é feito contra o próprio site, que estabelece as probabilidade de cada resultado e atribui um valor que está disposto a pagar para cada desfecho.

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