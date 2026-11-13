‘Estado do Pará está prestes a vender R$ 1 bilhão em créditos de carbono’, diz pesquisador

O Pará está prestes a fechar a primeira grande venda de créditos de carbono do mercado jurisdicional brasileiro: 12 milhões de toneladas de CO2 equivalente evitadas, a 15 dólares a tonelada, o que deve render cerca de 180 milhões de dólares (ou 1 bilhão de reais). A compradora é a Amazon, multinacional de tecnologia e comércio eletrônico de Jeff Bezos, por meio da coalizão LEAF, uma iniciativa global público-privada de proteção às florestas. A informação é do cientista americano Daniel Nepstad, presidente do Earth Innovation Institute, instituto de pesquisa que trabalha com governos estaduais e setores do agro pela transição para um novo modelo de desenvolvimento rural sustentável na Amazônia.

O mercado de carbono jurisdicional, também conhecido como REDD+ Jurisdicional é a aplicação do mecanismo de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação florestal (incluindo conservação, manejo sustentável e aumento de estoques de carbono) em uma escala territorial ampla — seja nacional ou subnacional, como um estado, província ou município — em vez de ficar restrito a projetos isolados em propriedades privadas específicas.

O contrato no estado amazônico depende da conclusão da validação do programa e a grande incógnita, segundo Nepstad, é se o próximo governo paraense vai manter o mecanismo, que levou 18 anos para sair do papel. O dinheiro, ressalva Nepstad, exige gestão criteriosa: “É muita grana, mas não é suficiente para cada produtor ou comunidade receber individualmente valores elevados. Por isso os investimentos precsam ser muito bem pensados, para gerar mais reduções de emissoes e mais vendas de crédito no futuro.”

Lucrar com preservação

No modelo estadual do REDD+ jurisdicional, o governo faz uma contabilidade coletiva de todas as emissões — do desmatamento, dos incêndios, da degradação florestal e da exploração madeireira. As reduções abaixo do nível de referência, calculado com a média das emissões dos cinco anos anteriores, geram créditos divididos entre os setores: comunidades indígenas, quilombolas, madeireiros, agricultura familiar e pecuária.

São dez estados brasileiros participando do mecanismo, com Mato Grosso e Acre mais avançados e Goiás entrando agora. O Pará já reduziu muito suas emissões, mas perdeu créditos por causa dos incêndios de 2024. Nos projetos privados, parte da receita vai para a empresa desenvolvedora; no jurisdicional, diz Nepstad, “basicamente tudo fica ou com o governo ou com os beneficiários”. Cada crédito emitido por um projeto privado, porém, é descontado do saldo estadual — quanto mais projetos, menos créditos para o programa jurisdicional. E a regra de ouro é inegociável: “Se não tiver redução de emissões, esquece: entra aquele dinheiro inicial e depois volta tudo ao normal.”

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O piloto do projeto está em Paragominas, no nordeste do Pará, num programa que o instituto de Nepstad chama de “municípios inovadores”, com a participação da prefeitura, da assistência técnica e da extensão rural. O setor pecuário do estado escolheu concentrar os recursos na prevenção de incêndios, cicatriz dos grandes fogos de 2024.

Nepstad também rebate a desinformação que circula sobre o mecanismo, como a ideia de que o estado estaria “roubando o carbono” do proprietário rural ou das comunidades — a participação é voluntária. “O que importa é se as emissões de CO2, causadas pelo desmatamento, pelos incêndios e pela exploração madeireira, estão caindo. Enquanto estiverem caindo, o dinheiro vai chegar”, diz o ambientalista.

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Rios voadores

Considerado um dos mais relevantes cientistas do ambiente amazônico, onde desenvolveu pesquisas durante décadas, Nepstad defende que a preservação da floresta é uma questão econômica: a evapotranspiração das árvores fornece o vapor que forma as nuvens e esfria o ar, e parte dele viaja para o Cerrado e o Sul do continente. “Onde tem mais floresta, tem mais chuva confiável e a temperatura é um, dois, até três graus menor”, diz.

O cientista cita dados da Universidade Federal de Viçosa: no sudeste da Amazônia, o período seco anual é cinco semanas maior agora do que 20 anos atrás. “Isso está medido, não é teórico.” Há saída, e ela tem prazo: a mata secundária, aos 15 anos, já recupera o papel da floresta madura — e cada ano que uma floresta não pega fogo, ela fica mais alta e mais resistente ao fogo. Para o produtor rural, a reserva legal funciona como seguro: cercado de floresta num raio de 20, 30 quilômetros, o risco de perder safra, peso dos animais e pastagens na próxima megasseca é menor.

Vitória ambiental

A avaliação de Nepstad sobre as políticas ambientais brasileiras é positiva. O PPCDAm, plano de combate ao desmatamento lançado no primeiro governo Lula, com Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, combinou comando e controle, áreas protegidas e restrição de crédito a municípios desmatadores: a taxa de desmatamento caiu quase 80% até 2012, voltou a subir nos governos Dilma, Temer e Bolsonaro e caiu de novo. Este ano, o Brasil registrou a menor taxa da série histórica do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), que começa na década de 1980.

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A próxima onda, na avaliação de Nepstad, deve ser a colaboração entre setores, e a Lei do Manejo Integrado do Fogo, de 2024, é o instrumento ideal: em vez de punir quem usa o fogo, promove o manejo adequado. “Não conheço ninguém que defenda incêndio. Todo mundo sofre com incêndio — perde cerca, perde animais, perde pasto.”

Protecionismo europeu

No comércio exterior, Nepstad alerta para dois movimentos quase opostos. A moratória da soja no Brasil, criada em 2006, foi praticamente suspensa no início deste ano — e o desmatamento seguiu caindo, o que, para ele, mostra que políticas construídas com participação da própria sociedade são mais sólidas. Já a regulação europeia contra o desmatamento (EUDR), que deve entrar em vigor em janeiro, se não for adiada mais uma vez, exclui da Europa soja, carne, óleo de palma e cacau produzidos em áreas desmatadas a partir de 2020 — uma regra que não casa com o Código Florestal.

“O produtor da Amazônia, onde se exige 80% de reserva legal na propriedade, que abriu uma área legalmente em 2022 está fora do mercado da Europa. Para mim, isso não tem sentido”, diz, ao defender diálogo em vez de guerra comercial. Um caminho alternativo já existe: a China aceitou a proposta da soja de Mato Grosso de reconhecer o Código Florestal brasileiro como principal métrica de conservação. E a imagem do país, avalia, deveria celebrar vitórias: vários estados, como Goiás e Mato Grosso, são “carbono florestal positivo”, ou seja, suas florestas removem mais CO2 do que emitem por meio de desmatamento e fogo. “O Brasil conseguiu uma coisa incrível: levar o desmatamento para um nível jamais visto. A gente precisa reconhecer vitórias.”

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O VEJA+Verde, conduzido pelo editor Diogo Schelp, traz empresários, personalidades, gestores públicos e especialistas para apresentar suas visões e soluções sobre um dos maiores desafios para a sobrevivência da humanidade: conciliar desenvolvimento econômico e social com preservação do meio ambiente. O programa pode ser assistido toda quinta-feira, às 17h, nos canais Samsung TV Plus canal 2059, LG Channels canal 126, TCL Channel 10031 e Roku 221, além de estar disponível no YouTube de VEJA.