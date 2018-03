Estado de São Paulo vai começar a emitir CNH digital

O Estado de São Paulo vai começar a emitir gratuitamente a versão digital da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) a partir desta quinta-feira, 22. A emissão da CNH digital será feita por meio do aplicativo do Denatran.

O novo documento terá o mesmo valor da versão impressa, que continuará sendo emitida normalmente. Para obter a CNH digital, os condutores precisam possuir a versão impressa do documento.

Em São Paulo, o Estado também vai oferecer o serviço gratuito de entrega via correios da CNH impressa dentro de 30 dias. Isso evita que os motoristas se desloquem a um posto de atendimento somente para retirar a carteira de habilitação, ou paguem pela entrega, como é atualmente.

“São quatro benefícios para a sociedade. Primeiro a CNH será digital, a pessoa mostrará no celular. Já a CNH de papel a pessoa vai receber pelo correio e de graça”, disse o governador Geraldo Alckmin na cerimônia de assinatura do decreto que cria o Sistema Estadual de Coleta e Identificação Biométrica Eletrônica – Sistema Biométrico. “A biometria evita fraude e será usada por todas as áreas do governo. Depois, a economia para os cofres públicos. São medidas que facilitam a vida do cidadão”, ressaltou

O sistema contará com o Banco de Dados Biométricos Estadual, que permitirá estender, gradativamente, a identificação pessoal biométrica a outros serviços públicos estaduais além da emissão do RG e da CNH.

Com as medidas, a identificação pessoal eletrônica será mais rápida e segura, dispensando a apresentação de cópias de documentos, agilizando o atendimento em todos os serviços que contarem com esta funcionalidade e reduzindo despesas para as pessoas.

O documento digital já foi liberado para motoristas de Goiás, Distrito Federal, Alagoas, Rondônia, Rio Grande do Sul, Acre, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo.