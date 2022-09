Está na hora de vender as ações da Petrobras?

Com a alta do petróleo no mercado internacional e uma boa gestão que contribuiu para o controle de duas dívidas, a Petrobras foi no segundo trimestre de 2022 a maior pagadora de dividendos do mundo. No período, ela distribuiu aproximadamente 9,7 bilhões de dólares aos acionistas, o equivalente a cerca de 50 bilhões de reais. Considerada hoje a maior “vaca leiteira” do mundo, os investidores estão atentos para a compra de papéis da empresa e fica a dúvida se o momento ainda é apropriado para adquirir uma fatia da companhia.

Algumas corretoras estão recomendando a compra de ações da Petrobras, ainda que o preço já não esteja tão descontado em relação ao ano passado. A Guide Investimentos, por exemplo, tirou empresas de commodities da carteira de recomendação como a Vale há algumas semanas, mas manteve a petroleira brasileira por ela se enquadrar como “commoditie de energia”.

A crise energética que atinge o mundo todo é um dos motivos pelos quais a corretora manteve os papéis, uma vez que isso faz com que as commodities energéticas sejam as últimas a caírem mesmo diante do cenário de desaquecimento da economia global. Além disso, como a oferta do petróleo é controlada pela OPEP+, o cartel impede que os preços do barril se desvalorizem demais em meio às oscilações da demanda.

Outro motivo que levou a corretora a recomendar o papel é o fato de a Petrobras ser exportadora de petróleo, o que faz com que os papéis da empresa não dependam só do mercado doméstico. Dessa maneira, a companhia entra na carteira para contrabalancear os papéis de outras empresas cíclicas recomendadas.

Riscos

Apesar de a Petrobras estar com a saúde financeira em dia e o preço do petróleo ainda estar valorizado no mercado internacional – nesta manhã, o petróleo tipo Brent está sendo negociado a 96 dólares o barril –, há quem prefira se desfazer dos papéis da companhia. É o caso da gestora de fundos Guepardo Investimentos, que compôs 10% de seu fundo com ações da companhia no final de 2020, ano da pandemia, quando o preço do petróleo tinha caído no mercado internacional.

Com a reabertura e o fim dos lockdowns, a Petrobras demorou mais para se valorizar que outras grandes petroleiras internacionais, mas a gestora aguardou e se desfez recentemente de todos os papeis para adquirir ações mais baratas. “É difícil investir na Petrobras simplesmente por estar barata, ela tem de estar extremamente barata para valer a pena”, diz o diretor Octávio Magalhães.

A proximidade das eleições presidenciais gera dúvidas sobre o futuro da empresa já que o governo brasileiro é detentor de aproximadamente 35% do capital da companhia. Afinal, qualquer medida do presidente influencia no valor da companhia, a exemplo do que ocorreu em março de 2021. Após a demissão do ex-presidente da petroleira, Roberto Castello Branco, por Bolsonaro, a interferência do presidente na companhia assustou os investidores e derrubou o valor dos papeis da companhia. Enquanto petrolíferas internacionais subiam na bolsa mundo afora, a Petrobras caiu e derrubou junto com ela o Ibovespa.

“A eleição é um fator muito desafiador para a empresa. Se o Lula for eleito, é péssimo para a empresa porque ele faz um discurso de que estatal serve para ajudar o povo e não para ser uma empresa que só pensa no lucro. E o Bolsonaro é uma incógnita, por enquanto ele está respeitando a paridade de preço internacional mas pode a qualquer momento acordar e não querer respeitar mais”, diz Magalhães.