Está na hora da Petrobras reajustar preços do combustível?

Atualizado em 11 out 2022, 17h11 - Publicado em 11 out 2022, 16h27

Por Luisa Purchio

Na última semana, ganha força a especulação sobre uma pressão que o governo de Jair Bolsonaro (PL) sobre a Petrobras para que a estatal não repasse as altas do petróleo no mercado internacional devido às eleições presidenciais contra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao não repassar as altas, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo é afetado negativamente, conforme foi divulgado nesta terça-feira, 11, e o consumidor brasileiro sente um alívio no bolso como efeito da deflação.

Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), uma das principais autoridades do país em petróleo, que foi cogitado para assumir a presidência da Petrobras e recentemente criticou a lentidão da empresa no repasse de preços das refinarias, acredita que ainda é cedo para o repasse diante da volatilidade da commodity no mercado global. “Por enquanto é prematuro falar que a empresa não está subindo o preço por questão de eleição. Nos últimos meses o petróleo vinha numa trajetória de queda e isso permitiu que ela fizesse reajustes”, diz. “Se nas próximas semanas esse petróleo continuar subindo e chegar a 100 dólares o barril, aí sim a Petrobras não terá como fugir e terá de aumentar o preço”, diz ele.

Após semanas sucessivas de alta, nesta terça-feira, 11, o barril do tipo BRENT caía no mercado internacional e estava cotado a 94 dólares por volta das 16h no horário de Brasília. A queda ocorre após sucessivas altas ocorridas desde o dia 29 de setembro. Ainda assim, desde o dia 1º de setembro, quando a petrolífera anunciou o seu último reajuste, a alta do barril foi de 4,14%.

Em nota, a Petrobras afirma que “segue monitorando continuamente o mercado e os movimentos nas cotações de mercado do petróleo e dos derivados, que atualmente experimenta alta volatilidade, como resultado de pressões em sentidos opostos: o recente posicionamento da OPEP reduzindo a oferta e os riscos de recessão global restringindo a demanda”. E diz ainda que “sobre as estimativas que circulam nas notícias, é importante lembrar que não existe uma referência única e percebida da mesma maneira por todos os agentes, sejam eles refinadores ou importadores. Para demonstração, basta observar que duas renomadas agências de informação, Argus e Platts, publicam referências de preços para o Brasil com diferenças significativas entre elas”

Conflito geopolítico

A recente volatilidade dos preços do petróleo no mercado internacional é consequência do “braço de força” entre os Estados Unidos e a Rússia, integrante da Opep+. Por um lado, os Estados Unidos está puxando o preço do petróleo para baixo ao desestimular o consumo do país por meio da decisão do Federal Reserve Bank de subir os juros. E por outro a Opep+ anunciou recentemente um corte na produção de petróleo de 2 milhões de barris ao dia, o que impulsionou o valor para cima.

