ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Esperança para a Netflix? Justiça suspende venda da Warner para a Paramount+

A decisão atende a uma ação movida por uma coalizão de 12 estados americanos

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 15h38 | Atualizado em 21 jul 2026, 13h44
Warner Bros. Studios in Burbank, California
Segundo os estados, a união das empresas criaria um conglomerado de mídia com poder suficiente para elevar os preços de filmes e programas de TV (Jill Connelly/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
Esperança para a Netflix? Justiça suspende venda da Warner para a Paramount+ Priorizar nos meus resultados Google

A Justiça dos Estados Unidos suspendeu temporariamente a aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount+, negócio avaliado em cerca de 110 bilhões de dólares, segundo informações da agência Reuters publicadas nesta segunda-feira, 20.

A decisão atende a uma ação movida por uma coalizão de 12 estados americanos, liderada pela Califórnia, que argumenta que a fusão pode reduzir a concorrência e prejudicar os consumidores.

Segundo os estados, a união das empresas criaria um conglomerado de mídia com poder suficiente para elevar os preços de filmes e programas de TV, além de enfraquecer a competição no setor.

A ação também sustenta que a suspensão deve ocorrer antes do julgamento do mérito do caso. Os autores alegam que, caso a operação avance, a Paramount poderá iniciar demissões, integrar operações e compartilhar informações estratégicas com a Warner Bros. Discovery, tornando mais difícil reverter a transação caso ela seja posteriormente barrada pela Justiça.

Siga
Continua após a publicidade

A aquisição havia sido aprovada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em 12 de junho. Na ocasião, a Divisão Antitruste autorizou o negócio sem impor qualquer restrição, encerrando uma análise de oito meses e abrindo caminho para uma das maiores fusões da indústria de mídia nos últimos anos.

A decisão judicial, porém, interrompe temporariamente esse processo. Além dos questionamentos nos Estados Unidos, a Comissão Europeia também analisa os impactos concorrenciais da operação em seu mercado.

Continua após a publicidade

O acordo também enfrenta resistência em Hollywood. Centenas de atores e diretores assinaram uma carta manifestando oposição à fusão, sob o argumento de que a concentração poderá reduzir a produção de conteúdo em uma indústria que já enfrenta anos de cortes de custos.

A disputa pela Warner Bros. Discovery começou no ano passado, quando a Netflix e a Paramount travaram uma concorrência pela aquisição da companhia e de seu valioso catálogo de conteúdos.

Continua após a publicidade

Nos bastidores de Hollywood, parte da indústria via a Netflix como a alternativa menos prejudicial. Ainda assim, a Paramount elevou sucessivamente sua proposta até levar vantagem na disputa e fazer a plataforma de streaming desistir da negociação.

Publicidade
TAGS:
Economia
Empresa
Negócios
Netflix
Paramount+
Warner Bros.
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. Ao centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico e capas de revistas como Veja, Quatro Rodas, Saúde e Claudia. À direita, uma mulher sorridente com cabelo castanho, vestindo camisa bege, segura um cartão dourado. No canto superior direito, um ícone de árvore e uma faixa laranja diagonal com ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).