Esperança para a Netflix? Justiça suspende venda da Warner para a Paramount+

A Justiça dos Estados Unidos suspendeu temporariamente a aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount+, negócio avaliado em cerca de 110 bilhões de dólares, segundo informações da agência Reuters publicadas nesta segunda-feira, 20.

A decisão atende a uma ação movida por uma coalizão de 12 estados americanos, liderada pela Califórnia, que argumenta que a fusão pode reduzir a concorrência e prejudicar os consumidores.

Segundo os estados, a união das empresas criaria um conglomerado de mídia com poder suficiente para elevar os preços de filmes e programas de TV, além de enfraquecer a competição no setor.

A ação também sustenta que a suspensão deve ocorrer antes do julgamento do mérito do caso. Os autores alegam que, caso a operação avance, a Paramount poderá iniciar demissões, integrar operações e compartilhar informações estratégicas com a Warner Bros. Discovery, tornando mais difícil reverter a transação caso ela seja posteriormente barrada pela Justiça.

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A aquisição havia sido aprovada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em 12 de junho. Na ocasião, a Divisão Antitruste autorizou o negócio sem impor qualquer restrição, encerrando uma análise de oito meses e abrindo caminho para uma das maiores fusões da indústria de mídia nos últimos anos.

A decisão judicial, porém, interrompe temporariamente esse processo. Além dos questionamentos nos Estados Unidos, a Comissão Europeia também analisa os impactos concorrenciais da operação em seu mercado.

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O acordo também enfrenta resistência em Hollywood. Centenas de atores e diretores assinaram uma carta manifestando oposição à fusão, sob o argumento de que a concentração poderá reduzir a produção de conteúdo em uma indústria que já enfrenta anos de cortes de custos.

A disputa pela Warner Bros. Discovery começou no ano passado, quando a Netflix e a Paramount travaram uma concorrência pela aquisição da companhia e de seu valioso catálogo de conteúdos.

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Nos bastidores de Hollywood, parte da indústria via a Netflix como a alternativa menos prejudicial. Ainda assim, a Paramount elevou sucessivamente sua proposta até levar vantagem na disputa e fazer a plataforma de streaming desistir da negociação.