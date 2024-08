Espera pela inflação ao produtor nos EUA mantém bolsas globais em alta

Investidores podem até olhar para dados de emprego, mas a inflação continua a ser o carro-chefe dos bancos centrais mundo afora. E a semana ainda terá dados importantes nesta seara.

Hoje, os Estados Unidos publicam o índice de preços ao produtor. O indicador funciona como uma espécie de antecedente da inflação oficial. Se o custo das matérias-primas sobe, a tendência é que nos meses subsequentes os preços ao consumidor fiquem mais caros, com impacto direto sobre as taxas de juros.

Não se trata de uma transferência imediata, mas serve como sinalizador para os mercados, ansiosos pela volta da inflação à meta de 2% ao ano nos EUA. O PPI desta terça é importante justamente porque é divulgado um dia antes do CPI. Funciona como um aperitivo para o mercado, especialmente em dia de agenda internacional fraca.

À espera do PPI, os futuros de S&P 500 e Nasdaq amanhecem no positivo, enquanto os principais índices europeus operam sem direção única. Na Alemanha, houve queda no índice de expectativas econômicas. Já o Reino Unido mostrou queda na taxa de desemprego para 4,2% até junho.

A Ásia fechou em alta, com destaque para o Japão, que subiu mais de 3% na volta do feriado. O EWZ, que funciona como pré-mercado do Ibovespa em Nova York, abriu estável.

Continua após a publicidade

Já a Faria Lima continua às voltas não só com a inflação doméstica, mas com os possíveis desdobramentos de um repique de preços. Por isso, Campos Neto e Gabriel Galípolo devem atrair as atenções de investidores nesta terça.

Por fim, o petróleo interrompe sua sequência de altas após notícias de redução de demanda pela matéria-prima. Ainda assim, o barril segue acima de US$ 80.

Agenda do dia

9h: IBGE publica pesquisa Mensal de Serviços de junho

9h: Haddad tem reunião com Lula no Alvorada

9h30: EUA anunciam inflação ao produtor (PPI) de julho

10h: Campos Neto participa de audiência pública na Câmara

13h45: Galípolo palestra em evento

19h50: Diogo Guillen (BC) discursa em evento

Balanços: Nubank, Cemig, JBS, Localiza, Raízen e Rede D’Or, após o fechamento do mercado

Esta é a versão online da newsletter de ‘VEJA Negócios – Abertura de mercado’ enviada hoje. Quer receber a newsletter completa, apenas para assinantes, amanhã? Cadastre-se aqui