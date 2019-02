Espanha registra primeiro superávit comercial desde 1971

Afetada pela recessão econômica, a Espanha registrou em março seu primeiro superávit comercial desde 1971. De acordo com o ministério da Economia, o país teve um saldo líquido na balança comercial de 634,9 milhões de euros, resultado da queda das importações devido à pequena demanda interna.

Durante março, as importações da quarta economia da eurozona caíram 15% na comparação com o mesmo mês de 2012, a 19,653 bilhões de euros, enquanto as exportações cresceram 2%, a 20,288 bilhões. Contudo, em 12 meses a Espanha ainda apresenta um déficit comercial de 3,245 bilhões de euros.

“As exportações a nossos sócios da União Europeia caíram 8,1% (em ritmo anual), evidenciando a frágil conjuntura econômica na região”, explicou o ministério em um comunicado. “Diante desta situação, a Espanha continua com o processo de reorientação de suas vendas para outros mercados, onde as perspectivas econômicas são mais favoráveis, como o Oriente Médio, onde as exportações aumentaram 35,2% na comparação com março de 2012, África (22,6%) e Estados Unidos (13,9%)”.

Durante o primeiro trimestre de 2013, a balança comercial registrou um saldo negativo de 4,048 bilhões de euros, o que representa uma queda de 62% em relação ao mesmo período do ano passado. No período, as importações caíram 6,9% em ritmo anual, a 60,632 bilhões de euros, enquanto as exportações aumentaram 3,9%, a 56,584 bilhões.

A Espanha registrou retração econômica de 0,5% no primeiro trimestre de 2013 e permanece em recessão, situação na qual o país se encontra desde o fim de 2011. No último trimestre de 2012, a economia espanhola registrou queda de 0,8%.

