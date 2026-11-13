Espaçolaser reduz gasto com energia e deixa expansão nas mãos de franqueados

A rede de depilação Espaçolaser trocou o sistema de resfriamento da pele usado nas sessões e reduziu de 32 milhões para 9 milhões de reais o gasto anual com gás importado. Segundo a CEO, Magali Leite, a economia está ajudando a acomodar eventuais custos da escala de trabalho 5×2. A jornada já vale em 118 das 563 lojas próprias.

A Espaçolaser quer manter em 2027 o ritmo de cerca de vinte inaugurações de lojas por ano. Caberá aos franqueados abrir as portas, diz Leite. Com 811 unidades, a rede pretende preservar a saúde do próprio balanço. Encerrou o terceiro trimestre com endividamento de 1,75 vez a geração de caixa, o menor nível desde 2021.