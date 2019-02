Escritores brasileiros querem aproximação com A.Latina através da literatura

Bogotá, 27 abr (EFE).- Os escritores brasileiros Cristovao Tezza e Silviano Santiago pretendem fazer da literatura um veículo de aproximação do Brasil com os países vizinhos da América Latina, sem os clichês de ‘macumba, caipirinha e carnaval’,.

Tezza, representante da literatura brasileira contemporânea, e Santiago, analista dedicado a identidade brasileira, concordam com a função globalizadora da cultura, disseram em entrevista à Agência Efe durante a participação na 25ª Feira Internacional do Livro de Bogotá (Filbo).

País convidado de honra do evento, o terceiro mais importante da América Latina, o Brasil tem a intenção de estreitar os laços das manifestações artísticas com seus vizinhos. ‘O Brasil tem que se aproximar mais da América Latina’, assegurou Tezza, ao lembrar que nos últimos dois séculos o país se relacionou mais com a Europa e Estados Unidos.

O escritor exemplificou a distância entre o Brasil e a América Latina no setor editorial ao citar que seu romance autobiográfico de 2008, ‘O filho eterno’, sobre a relação dele com seu filho com síndrome de Down, foi traduzido na França, Holanda, Eslovênia e Itália, mas nunca para um país de língua espanhola. O livro será publicado no México a partir do segundo semestre deste ano, quatro após ter sido escrito.

Apesar da realidade, o escritor se mostrou otimistas com os eventos editoriais para o avanço da literatura brasileira contemporânea nos países latino-americanos. No mesmo sentido, Santiago reivindicou o ‘cosmopolitismo artístico’ para compartilhar manifestações culturais.

No entanto, o escritor observou que o Brasil possui muitas iniciativas culturais e que, inclusive, começou desde cedo a trabalhar no Modernismo, um movimento cultural que desde 1920 buscou definir a identidade brasileira desligada dos valores europeus. Mas, destacou que o país desconhece seu potencial.

‘Antes que nada é preciso que o próprio brasileiro explique ao brasileiro que o Brasil não é um país que exporta ‘macumba’ para turistas’, disse Santiago. Tezza ainda lamentou que em suas conferências pelo mundo é apresentado, as vezes, como um escritor ‘do país da caipirinha e o carnaval’.

‘Nossa cultura tem estigmas muito fortes: Bahia, mulatas, carnaval, e é muito difícil sair disso’, opinou Tezza. O escritor também considerou essencial que a literatura brasileira retome sua conversa com o mundo.

Para Santiago, a configuração de uma identidade própria brasileira é essencial para que o país vença as adversidades internas, a partir de ‘uma melhor distribuição no Produto Interno Bruto (PIB)’. EFE