Erro no sistema de pagamentos da Caixa deixa servidores sem salário

Um erro no sistema de pagamentos da Caixa deixou milhares de servidores públicos e aposentados sem receber pagamento nesta sexta-feira, 6, quinto dia útil do mês. O problema também afetou empresas privadas que fazem seus créditos por esse banco.

A falha foi percebida pela manhã por funcionários do governo do Estado de São Paulo. Apesar de o pagamento dos servidores ser feito via Banco do Brasil, muitos optaram pela portabilidade e preferem que o valor seja creditado na Caixa.

O policial militar João, que não quis ter o nome identificado, disse que foi checar se o pagamento havia caído na conta de manhã e percebeu o defeito. De acordo com ele, é a segunda vez que isso acontece.

“A gente fica preocupado, principalmente porque temos contas a pagar. Ainda bem que a maioria das minhas contas vence no dia 10, assim tenho tempo para esperar regularizar”, afirma.

A mesma coisa aconteceu com servidores da Secretaria da Fazenda do Estado. Por meio de um grupo de e-mails, funcionários relataram preocupação pela falta do salário na conta.

Procurado, o governo do Estado informou que fez o pagamento dos servidores em dia, para o Banco do Brasil, e que não tem controle sobre o número de servidores que fizeram a portabilidade para a Caixa.

Por meio de nota, a Caixa comunicou que o sistema do banco apresentou instabilidade, o que causou lentidão no processamento das folhas de pagamento. Disse ainda que os pagamentos dos servidores e aposentados estão sendo creditados ao longo do dia, mas não precisou o número de pessoas afetadas pelo problema.