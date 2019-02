ENTREVISTA-Anglo vê aumento na produção de cobre em 2012

Por Fabian Cambero

SANTIAGO, 16 Abr (Reuters) – A mineradora Anglo American prevê um salto na sua produção de cobre neste ano, com sua disputada mina Los Bronces no Chile engrenando, enquanto o mercado cronicamente desabastecido e volátil deverá reverter para um superávit no próximo ano, disse um alto executivo.

A demanda por cobre vai expandir de 5 a 6 por cento neste ano devido ao consumo voraz da China e uma recuperação no mundo desenvolvido, levando a um déficit de 150 mil toneladas a 200 mil toneladas, disse o diretor executivo para a área de cobre da empresa, John MacKenzie.

“Temos uma visão positiva sobre a demanda por cobre”, disse MacKenzie à Reuters. “Mas para mim o mais importante é a oferta de cobre e essa é a parte complicada, porque é difícil ver como o mercado vai sustentar o crescimento de produção de maneira suficiente para atender à demanda”, acrescentou.

Novos projetos previstos vão aliviar o mercado mundial de cobre em breve para um pequeno excedente, antes que uma escassez possa voltar a ocorrer em 2016, disse ele.

Os preços de cobre aumentaram 11 por cento no primeiro trimestre de 2012, o maior aumento trimestral desde a alta de quase 20 por cento no último trimestre de 2010, impulsionados por sinais econômicos mais saudáveis nos Estados Unidos e a diminuição dos temores com a dívida na Europa.

A Anglo espera que sua produção de cobre de 2012 fique acima das 599 mil toneladas produzidas no ano passado, com sua mina em desenvolvimento Los Bronces compensando uma queda prevista na terceira maior mina de cobre do mundo Collahuasi, também pertencente à Xstrata.

“O aumento da produção em Los Bronces é mais do que a queda, devido aos diferentes graus de minério, em Collahuasi”, disse MacKenzie. “Portanto, estamos esperando uma produção maior este ano”.

Los Bronces está no centro de uma disputa entre a Anglo e a chilena Codelco.

A produção em Collahuasi, que foi de 453 mil toneladas de cobre no ano passado, deve recuar este ano por conta de problemas climáticos, entre outros fatores.