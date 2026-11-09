‘Entrei como Judas no Pai-Nosso’, diz André Lara Resende sobre críticas à proposta de baixar juro

Desde que seu artigo “Eu Acuso: uma proposta para eliminar os juros absurdos”, publicado em setembro, voltou a circular em meio à campanha eleitoral do segundo turno, o economista André Lara Resende tem sido bombardeado com críticas impiedosas de pares da academia e do mercado financeiro. No texto, Lara Resende afirma que a teoria que justifica o aumento dos juros para debelar a inflação está anacrônica e propõe uma ação coordenada entre a política fiscal e a política monetária para desancorar as expectativas e reduzir os juros para níveis civilizados. Uma peça central do projeto seria a criação de um Conselho Fiscal e Monetário Nacional que estabeleceria as metas fiscal e monetária para um período de quatro a cinco anos. O economista afirma que seria possível reduzir a taxa básica de juro, a Selic, para 7,5% dentro de doze meses. Após esse intervalo, o Banco Central se comprometeria a manter a Selic entre a meta de inflação – hoje em 3% – e crescimento real potencial do PIB – estimado em 5,5%.

Segundo Lara Resende, a polêmica causada pela proposta é motivada por disputas políticas para definir quem ocupará cargos importantes no próximo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isto, porque a ideia foi elogiada por petistas historicamente avessos ao controle fiscal e que culpam os juros altos pelo salto da dívida pública. É o caso da ex-ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que elogiou o artigo de Lara Resende. “Estão queimando alguém que defendeu essa proposta”, disse em entrevista à rede britânica BBC. “É uma briga interna do governo e eu entrei como Judas no Pai-Nosso.” Ainda à BBC, o economista negou que tenha apresentado suas ideias a Lula. Também rejeitou integrar o futuro governo. “Não quero ir para o governo; todo mundo sabe disso.”

O artigo também desceu quadrado pela garganta dos financistas, que acusam Lara Resende de propor um heterodoxo tabelamento dos juros – algo que ele nega. “Não se está propondo tabelamento, nem levar para juros negativos, nem repressão financeira”, acrescentou na conversa com a BBC. Para Lara Resende, “a grande maioria das pessoas” gostou do seu plano para baixar os juros. “Quase unanimemente, quem não gostou é do sistema financeiro”, acrescentou.

Os desafios do governo Lula 4

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Um dos formuladores do Plano Real, que debelou a hiperinflação que castigava os brasileiros entre o fim da década de 1980 e o início dos anos 1990, Lara Resende compara a virulenta reação contrária ao seu novo artigo, àquela enfrentada pela Unidade Real de Valor (URV), lançada em março de 1994 como etapa intermediária para desindexar os preços e salários e domar a inflação. “Você não tem ideia do que foi a reação contrária nessa época”, afirmou ao jornalista da BBC. “Em relação à URV, foi um bombardeio político contra.”

O motivo era o ineditismo da proposta. Após tentativas fracassadas de debelar a inflação por meio do tabelamento de preços, do corte de zeros nas cédulas e do confisco da poupança, a introdução da URV representou uma ruptura que demorou a ser compreendida, já que não encontrava paralelo na história econômica. Para Lara Resende, trata-se agora de desindexar o preço dos ativos financeiros. “[A ideia] É um avanço institucional com alta probabilidade de dar certo.”

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