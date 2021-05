Entrada de estrangeiro em maio já representa 30% do ano e impulsiona bolsa

A ata da reunião do comitê de política monetária americano, ligado ao Federal Reserve, provocou volatilidade nas bolsas americanas e, na semana, o índice S&P 500 encerrou em baixa de 0,43%. Em comparação às bolsas americanas, o Ibovespa se saiu melhor e, no mesmo período, fechou em leve alta, de 0,58%, a 122.592,47. No mês, a diferença entre as duas bolsas é ainda maior e a brasileira teve um desempenho bem superior. O S&P 500 se desvalorizou 0,60% do dia 31 de abril até esta sexta-feira, 21, enquanto o Ibovespa subiu 3,11%.

A boa atividade do índice brasileiro foi sustentada pela volta dos investidores internacionais. No mês, em apenas 19 dias, entraram 8,268 bilhões de reais na B3 em capital estrangeiro, que representaram 30% de toda a entrada desses recursos no ano.

A possibilidade de antecipação da alta dos juros americanos diminuiu o interesse pela renda variável nos EUA e passou a ficar mais interessante para os investidores procurar ativos em outros mercados com maior possibilidade de ganho, como é o caso dos atrelados ao real. Em comparação às moedas de seus pares emergentes, o real ainda teria cerca de 10% para se valorizar em relação ao dólar — mas apenas caso a moeda americana continue se valorizando no mercado internacional.

O Brasil havia ficado para trás em relação ao dólar devido ao cenário de risco fiscal, mas algumas indicações foram positivas de que ela possa diminuir, ainda que a trancos e barrancos. Com o encaminhamento da proposta de privatização da Eletrobras para o Senado e, bem ou mal, com a aprovação do orçamento de 2021 no mês passado, pode ser que o real recupere as perdas que vem sofrendo desde o começo do ano em relação ao dólar.

“Vários gestores estão olhando com mais carinho para a bolsa brasileira, que em real está muito barata. Desde o começo do ano ela subiu apenas 3,5% em real, enquanto as outras, mexicana, europeias, todas subiram mais de 10%”, diz Thomás Gibertorni, analista da Portofino Multi Family Office.

Os três últimos IBC-Brs, índice de atividade econômica divulgado mensalmente pelo Banco Central, também vieram com números bons, acima da expectativa do mercado, mostrando um aquecimento nos meses de janeiro a março que superou a expectativa dos analistas.