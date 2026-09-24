Entidade do setor de combustíveis defende Carbono Oculto e combate ao crime organizado

O Instituto Combustível Legal (ICL), entidade de combate ao comércio ilegal de combustíveis que reúne as principais distribuidoras do país e outros representantes da indústria, divulgou uma nota nesta quinta-feira, 24, em apoio à operação Crédito Oculto, nova etapa da operação Carbono Oculto deflagrada nesta manhã em uma ação conjunta da Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo. Iniciada no ano passado, a série de operações já abertas dentro do âmbito da Carbono Oculto investiga a infiltração do crime organizado no setor de combustíveis, bem como suas ligações com o setor financeiro em operações de lavagem de dinheiro.

“O desdobramento da operação é essencial para aprofundar as investigações sobre a possível conexão entre estruturas do crime organizado, agentes econômicos e mecanismos sofisticados de ocultação patrimonial e lavagem de capitais”, disse o instituto em nota.

O ICL também defendeu a importância da apuração individualizada das responsabilidades dos investigados – que envolve também executivos e ex-executivos do setor financeiro -, e os esforços integrados no sentido de sufocar as origens e as fontes financiamento da atividade, e não só as irregularidades que chegam à ponta, nos postos.

“Operações como esta são muito importantes para continuar aprofundando as conexões que ainda existem entre estruturas do crime organizado e a economia formal”, afirmou o presidente do ICL, Emerson Kapaz, “É fundamental avançar sobre os mecanismos financeiros e societários que podem dar sustentação a essas organizações, porque o enfrentamento ao crime no setor de combustíveis precisa alcançar não apenas a ponta da atividade ilegal, mas também quem estrutura, financia e dá aparência de legalidade a esses recursos.”