Durante a semana da Computex 2026, em Taipei, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, colocou a Marvell Technology no centro das atenções do mercado global ao afirmar que a empresa pode se tornar a próxima companhia a atingir o valor de US$ 1 trilhão.

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A declaração, feita em um dos eventos paralelos da feira de tecnologia, teve efeito imediato no mercado financeiro. As ações da Marvell subiram mais de 20% em um único dia, ampliando em dezenas de bilhões de dólares o valor de mercado da companhia.

O movimento reforçou o papel de uma parte menos visível, mas essencial, da indústria de inteligência artificial: a infraestrutura que conecta os chips dentro dos data centers.

O papel invisível da inteligência artificial

A Marvell não compete diretamente com a Nvidia na produção de chips usados para treinar modelos de inteligência artificial. Seu foco está em outra camada da cadeia tecnológica: os sistemas que permitem que milhares de chips funcionem de forma integrada.

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Com a expansão da IA, os data centers passaram a operar como grandes sistemas distribuídos, nos quais tarefas são divididas entre milhares de processadores trabalhando simultaneamente. Isso tornou a comunicação entre chips um dos principais desafios técnicos do setor.

É justamente nessa área que a Marvell atua, desenvolvendo tecnologias de rede e conectividade de alta velocidade para sustentar esse tipo de arquitetura.

Data centers como fábricas de computação

A evolução da inteligência artificial transformou profundamente a estrutura dos data centers. Em vez de servidores isolados, o modelo atual exige clusters interligados, capazes de processar grandes volumes de dados de forma coordenada.

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Esse tipo de operação depende de conexões extremamente rápidas e eficientes entre os diferentes componentes do sistema.

A Marvell fornece justamente essa camada intermediária, que garante o fluxo constante de informações entre chips, memória e sistemas de armazenamento.

A própria Nvidia já investiu cerca de US$ 2 bilhões na empresa neste ano, como parte de uma estratégia para integrar melhor processamento e conectividade dentro da infraestrutura de IA.

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O impacto da fala de Jensen Huang no mercado

A declaração de Jensen Huang teve impacto imediato em Wall Street. Ao citar a Marvell como uma possível futura empresa trilionária, o executivo reforçou a confiança dos investidores no papel estratégico da companhia dentro da cadeia de inteligência artificial.

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Nos últimos anos, a Nvidia deixou de ser apenas uma fabricante de chips gráficos e passou a ocupar uma posição central na definição da arquitetura global da IA.

Isso faz com que suas sinalizações tenham forte influência sobre o mercado de semicondutores como um todo.

O resultado é um efeito cascata: empresas mencionadas ou associadas à Nvidia frequentemente registram valorização expressiva no mercado financeiro.

De uma mesa de cozinha ao centro da tecnologia global

A atenção recente também trouxe visibilidade à origem da Marvell.

A empresa foi fundada em 1995 por Sehat Sutardja, sua esposa e seu irmão, em um ambiente doméstico simples, literalmente em torno de uma mesa de cozinha.

Nascido em Jacarta, na Indonésia, Sutardja demonstrou interesse por eletrônica desde cedo. Aos 13 anos, já havia se tornado técnico certificado em reparo de rádio.

Mais tarde, formou-se em engenharia elétrica nos Estados Unidos, com passagem pela Iowa State University e pela Universidade da Califórnia, em Berkeley.

A empresa começou desenvolvendo tecnologias para leitura de dados em discos rígidos e, ao longo do tempo, expandiu sua atuação para áreas como redes, conectividade e infraestrutura para data centers.

Por que a conectividade virou peça central da IA

A inteligência artificial mudou a forma como os sistemas computacionais são projetados.

Antes, o foco estava em aumentar o poder de um único chip. Agora, o desafio é fazer com que milhares de chips funcionem juntos como um único sistema.

Isso exige uma infraestrutura capaz de garantir comunicação rápida, estável e eficiente entre todos os componentes.

A conectividade, que antes era uma função secundária, passou a ser um elemento central no desempenho da IA.

É nesse contexto que empresas como a Marvell ganharam importância estratégica dentro da cadeia tecnológica.

Uma indústria cada vez mais interdependente

O crescimento da inteligência artificial está reorganizando o setor de semicondutores.

Em vez de uma cadeia linear, a indústria passou a funcionar como um ecossistema interdependente, no qual diferentes tipos de empresas atuam em conjunto para viabilizar sistemas de computação em larga escala.

Isso ampliou o valor de empresas que operam em camadas intermediárias da tecnologia, como redes, integração e comunicação entre chips.

Um novo ciclo da tecnologia global

A fala de Jensen Huang em Taipei ajuda a ilustrar uma mudança mais ampla na indústria.

O avanço da inteligência artificial não depende apenas de chips mais poderosos, mas de sistemas inteiros capazes de operar de forma coordenada.

Nesse cenário, empresas como a Marvell deixam de ser coadjuvantes e passam a ocupar posições estratégicas em uma infraestrutura cada vez mais complexa e interligada.

O resultado é uma indústria em que o valor não está apenas na potência individual dos componentes, mas na capacidade de fazer com que eles funcionem juntos em escala global.