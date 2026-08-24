ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Entenda por que a Shein perdeu US$ 71 bi em valor antes de chegar à Bolsa de Hong Kong

Varejista de moda rápida sofre com desaceleração das vendas, tarifas e pressão regulatória

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 11h10
Celular preto com o logo branco SHEIN em sua tela, sobre um teclado de notebook escuro, com iluminação vermelha
Logo da Shein: loja on-line chinesa é um dos alvos de imposto europeu (Getty/Getty Images)
Continua após publicidade
Entenda por que a Shein perdeu US$ 71 bi em valor antes de chegar à Bolsa de Hong Kong Priorizar nos meus resultados Google

A Shein vai finalmente chegar ao mercado acionário, mas em uma condição muito diferente daquela imaginada quando a varejista de moda rápida se transformou em um dos maiores fenômenos do comércio eletrônico mundial.

A companhia iniciou nesta segunda-feira, 24, o processo para sua oferta pública inicial de ações (IPO) na Bolsa de Hong Kong.

Serão oferecidas 280 milhões de ações. No limite superior, a operação movimentará cerca de US$ 1,77 bilhão (R$ 9,6 bilhões) e dará à empresa um valor de mercado próximo de US$ 27 bilhões (R$ 146,3 bilhões).

A estreia está prevista para 1º de setembro, depois que o preço definitivo da oferta for definido em 31 de agosto. Será o maior IPO realizado em Hong Kong em 2026 até agora.

Siga

O número chama atenção principalmente pela distância em relação ao passado recente.

Continua após a publicidade

Em 2022, uma rodada privada de investimentos avaliou a Shein em US$ 98,2 bilhões (R$ 532,2 bilhões). Em 2023 e novamente em abril de 2024, a estimativa havia recuado para US$ 64 bilhões (R$ 346,9 bilhões).

Na oferta atual, portanto, a companhia chega ao mercado valendo cerca de US$ 71,2 bilhões (R$ 386 bilhões) menos do que no auge de 2022 — uma redução de aproximadamente 73%.

A diferença não é apenas consequência da piora do humor dos investidores. Ela reflete uma mudança na percepção sobre o próprio negócio da Shein.

Continua após a publicidade

O fim da era do crescimento acelerado

Durante a pandemia, a empresa parecia ter encontrado uma fórmula quase imbatível: uma cadeia de fornecedores concentrada na China, produção em pequenos lotes, uso intensivo de dados para identificar tendências de consumo e lançamento constante de novos produtos.

A combinação permitiu vender roupas e acessórios a preços muito baixos para consumidores de cerca de 160 países, enquanto a empresa conseguia testar rapidamente quais produtos tinham demanda antes de aumentar a produção.

Continua após a publicidade

O modelo transformou a Shein em uma das maiores empresas de moda do mundo sem que ela precisasse construir uma rede tradicional de lojas.

Agora, porém, a velocidade de expansão diminuiu.

A receita chegou a aproximadamente US$ 41,9 bilhões (R$ 227,1 bilhões) em 2025, contra US$ 38,8 bilhões (R$ 210,3 bilhões) em 2024 e US$ 32,1 bilhões (R$ 174 bilhões) em 2023.

Continua após a publicidade

O problema está justamente no ritmo de crescimento. O faturamento avançou cerca de 8% no ano passado, muito abaixo dos 20,7% registrados em 2024.

Os primeiros meses de 2026 indicam uma desaceleração ainda maior. No primeiro trimestre, a receita cresceu apenas 1,1% na comparação anual, enquanto a companhia registrou prejuízo líquido de US$ 99 milhões (R$ 537 milhões).

No mesmo período de 2025, a Shein havia registrado lucro de aproximadamente US$ 395 milhões (R$ 2,14 bilhões).

Continua após a publicidade

A empresa continua sendo uma gigante do varejo. O que mudou é a expectativa do mercado sobre seu futuro.

Durante a fase de expansão, investidores estavam dispostos a pagar um prêmio elevado por uma empresa que crescia rapidamente. Agora, a Shein começa a ser comparada mais diretamente com varejistas tradicionais, que também precisam lidar com custos, estoques, margens e regulamentação.

A guerra comercial atingiu o modelo da Shein

Um dos principais problemas está nos Estados Unidos.

Durante anos, uma parte importante da estratégia da Shein esteve associada à chamada regra de minimis, que permitia que pequenas encomendas entrassem no país sem a cobrança de determinadas tarifas de importação.

O mecanismo era especialmente vantajoso para plataformas que enviavam milhões de pacotes individualmente diretamente da China para consumidores americanos.

A administração de Donald Trump acabou com essa vantagem para produtos provenientes da China. A mudança atingiu diretamente a estrutura de custos da Shein e de sua concorrente Temu.

A partir daí, encomendas que antes podiam chegar aos consumidores americanos sem tarifas passaram a enfrentar cobrança de impostos e procedimentos aduaneiros.

A própria Shein reconheceu em documentos apresentados para o IPO que a mudança aumentou seus custos e afetou suas operações nos Estados Unidos.

O impacto já aparece nos resultados. A receita da Shein no mercado americano caiu 14,3% no primeiro trimestre de 2026, para aproximadamente US$ 2,04 bilhões (R$ 11,1 bilhões).

A participação dos Estados Unidos na receita total também diminuiu. O país representava 29,4% do faturamento da companhia em 2023, mas respondeu por 22,5% no primeiro trimestre deste ano.

Isso é particularmente importante porque o modelo da Shein foi construído em torno da possibilidade de transportar milhões de pequenas encomendas diretamente para consumidores estrangeiros.

Quando governos começam a cobrar impostos e a exigir processos aduaneiros mais rigorosos, parte dessa vantagem desaparece.

Europa também aperta as regras

A pressão regulatória não está restrita aos Estados Unidos.

A União Europeia também decidiu endurecer o tratamento dado às pequenas encomendas vindas de plataformas de comércio eletrônico estrangeiras. O bloco aprovou a cobrança de uma tarifa de € 3 por encomenda de baixo valor, em uma medida que afeta principalmente empresas como Shein e Temu.

A lógica é semelhante à americana: durante anos, produtos baratos vendidos diretamente da Ásia conseguiram chegar aos consumidores europeus com custos tributários e logísticos relativamente baixos.

A mudança reduz essa vantagem.

Para uma empresa cuja proposta é vender uma peça de roupa por poucos dólares, alterações relativamente pequenas na estrutura de custos podem ter impacto significativo sobre preços, margens e demanda.

A Shein também enfrenta uma concorrência cada vez mais intensa. A Temu avançou sobre o mesmo território de preços baixos, enquanto Zara e H&M continuam disputando consumidores em diferentes segmentos.

A competição, portanto, deixou de ser apenas por preço. As empresas passaram a disputar velocidade de entrega, variedade, experiência digital, logística e capacidade de produzir localmente.

IPO é tentativa de financiar uma nova fase

A oferta de Hong Kong não serve apenas para colocar a Shein na bolsa.

A companhia pretende usar a maior parte dos recursos para investir em tecnologia, fortalecer a marca e ampliar sua presença internacional.

Cerca de 80% do dinheiro levantado deverá ser direcionado a esses objetivos.

O movimento acontece depois de a Shein enfrentar dificuldades para realizar uma listagem em Nova York e Londres. Hong Kong acabou se tornando a alternativa depois que a empresa recebeu autorização das autoridades chinesas para avançar com a operação.

Mas há uma peculiaridade importante na estrutura do IPO.

Enquanto pretende levantar até US$ 1,77 bilhão (R$ 9,6 bilhões) com a oferta, a Shein concordou em desembolsar até cerca de US$ 3,5 bilhões (R$ 19 bilhões) para determinados investidores que compraram ações em rodadas privadas anteriores.

O mecanismo permite compensar parte da perda de valor sofrida por esses acionistas desde os períodos em que a companhia era avaliada em dezenas de bilhões de dólares a mais.

É outro sinal da dimensão da correção de preço ocorrida desde o auge.

Uma empresa chinesa que escolheu Hong Kong

Embora tenha sido fundada na China, a Shein transferiu sua sede para Cingapura e construiu uma operação essencialmente internacional.

A escolha de Hong Kong para o IPO tem também uma dimensão estratégica. A companhia passou anos procurando uma bolsa capaz de acomodar sua estrutura societária e, ao mesmo tempo, oferecer acesso a investidores internacionais.

A operação mantém o poder de decisão concentrado nos fundadores. As ações vendidas aos investidores terão direitos de voto muito menores do que os papéis controlados pelos acionistas principais.

Na prática, a Shein conseguirá captar dinheiro no mercado sem entregar aos novos investidores poder proporcional de decisão.

O mercado quer saber se a Shein ainda consegue crescer

A queda do valuation não significa que a Shein tenha deixado de ser uma potência do varejo.

A empresa continua com uma escala difícil de reproduzir, presença internacional e centenas de milhões de consumidores. A base de clientes chegou a 281 milhões no primeiro trimestre de 2026, contra 273 milhões em 2025.

O problema é que o mercado passou a fazer uma pergunta diferente.

Durante a fase de expansão, a questão era quanto a Shein conseguiria crescer. Agora, os investidores querem saber quanto desse crescimento permanecerá possível depois que governos começarem a eliminar vantagens tributárias, impor novas regras às plataformas digitais e elevar o custo das importações.

A resposta da companhia envolve diversificação geográfica, produção local, tecnologia e expansão do marketplace.

Mas existe uma dificuldade central: a Shein construiu sua marca justamente sobre preços muito baixos e uma variedade praticamente ilimitada de produtos.

Se tarifas, impostos, custos logísticos, regulamentação e concorrência aumentarem simultaneamente, preservar essa promessa pode exigir sacrificar margem.

E é justamente esse o ponto que o IPO de Hong Kong coloca sob escrutínio.

Publicidade
TAGS:
China
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).