Entenda como funciona a volta dos impostos federais na gasolina

O governo federal publicou na edição de nesta quarta-feira, 1º, do Diário Oficial da União a medida provisória com as novas alíquotas de impostos federais que incidem a partir de agora sobre a gasolina e o etanol. O texto traz as alíquotas do PIS/Cofins que serão cobradas sobre o metro cúbico de ambos os produtos até 30 de junho.

Para a gasolina, a alíquota é de 470 reais por metro cúbico, ou 0,47 reais por litro, conforme o anúncio feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad na véspera. Desse valor, 0,08 reais dizem respeito ao PIS e 0,38 à Cofins. A Cide, que também incide sobre a gasolina, continuará zerada até 30 de junho. No caso do etanol, o valor chega a 0,02 centavos de PIS/Cofins.

O governo conta com a redução de 0,13 reais da gasolina vendida pela Petrobras nas refinarias, para atenuar o impacto. Com isso, segundo Haddad, a elevação é de 0,34 centavos no litro da gasolina para o consumidor.

Com a reoneração parcial do tributo, o governo aplicou uma alíquota de 9,2% sobre exportação de petróleo cru, também com vigência de quatro meses. Assim chega ao valor de 28,8 bilhões de reais no ano — sendo 6,7 bilhões da alíquota de exportação. Esse é o total pretendido por Haddad e já anunciado anteriormente como parte de um pacote para diminuir o rombo das contas públicas em 2023.

Vale lembrar, que as novas alíquotas valem por quatro meses. Em julho, caso não haja mudanças no Congresso, serão retomadas as cobranças integrais de 0,69 reais por litro da gasolina e 0,24 reais sobre o etanol.