Entenda as principais sanções financeiras aplicadas à Rússia

Após a ofensiva militar da Rússia ao território ucraniano na quinta-feira, uma série de sanções começaram a ser anunciadas pelos países do Ocidente para tentar frear o conflito armado liderado pelo presidente russo Vladimir Putin. Grande parte delas atacam o sistema financeiro da Rússia e colocam à prova sua força econômica de persistir na guerra.

O primeiro pacote de sanções aplicado pelos Estados Unidos atingiu as principais instituições bancárias russas e os empresários ligados ao presidente Vladimir Putin, bem como seus familiares. A lista também limita a capacidade dos russos de fazerem negócios em dólares, euros, libras e ienes, assim como controles e bloqueios de exportações, em especial produtos de tecnologia. As medidas também foram acatadas pela União Europeia e Reino Unido, adicionando o congelamento de bens e ativos russos nos países do bloco e a suspensão do acesso dos bancos russos aos mercados financeiros europeus. As medidas foram consideradas brandas por muitos especialistas, até que Estados Unidos e Europa sinalizaram um movimento mais duro e tiraram algumas instituições russas do sistema SWIFT, principal rede de pagamentos e transações bancárias que engloba mais de 11.000 instituições financeiras, em mais de 200 países.

A exclusão de alguns bancos russos do sistema SWIFT é uma das medidas financeiras mais duras e prejudiciais. Estima-se que cerca de 300 bancos russos usam utilizam o sistema para receber pagamentos de transações comerciais com outros países. Com as negociações de seus principais produtos prejudicados – petróleo, grãos e metais – a moeda russa, o Rublo, desvalorizou 30% nesta segunda-feira, 28.

Antes da exclusão do sistema SWIFT, os países impuseram restrições e congelamentos de ativos dos maiores bancos da Rússia, o Sberbank – que engloba um terço do sistema bancário da Rússia – e de suas 25 subsidiárias, e o VTB, e de suas 20 subsidiárias. Alguns bancos também estão proibidos de emitir títulos, ações e empréstimos na União Europeia e foram bloqueados de levantar dinheiro nos Estados Unidos. Também foram bloqueadas as transações internacionais do banco de desenvolvimento VEB, espécie de BNDES local, e o PSB, responsável por 70% dos financiamentos dos projetos do Ministério da Defesa. Estão nesta lista de restrições e bloqueios outros grandes bancos privados e bancos estatais estratégicos.

Os países também estão realizando bloqueios de exportação, em especial de tecnologia considerada crítica para uso militar. A União Europeia, por exemplo, está bloqueando a venda de aeronaves e peças associadas para a Rússia.

A limitação do país de fazer negócios em dólares, euros, libras e ienes, é outra barreira que o país deve enfrentar para conseguir realização suas transações comerciais. Empresas russas estratégicas estão impedidas de fazer negócios com União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos. O Reino Unido baniu a russa Aeroflot do espaço aéreo, e aplicou sanções a outras importantes empresas de defesa da Rússia, como a Rostec, e outras. A União Europeia proibiu negócios com fabricantes de armas, caminhões e submarinos nucleares. E os Estados Unidos limitou a capacidade de importantes empresas russas levantarem capital no país, entre elas a Gazprom – maior empresa de gás natural -, a operadora de telecomunicações Rostelecom, e outras empresas de transporte marítimo e ferroviário.