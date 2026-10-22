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Eneva ainda pode receber R$ 616 milhões após vender térmicas a carvão

Pagamentos adicionais nas operações com a Diamante dependem da antecipação de contratos de energia previstos para começar apenas em 2031

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 15h00
Termelétrica Porto de Sergipe: a maior com uso de gás do Brasil
Termelétrica Porto de Sergipe: a maior com uso de gás do Brasil (./Divulgação)
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Eneva ainda pode receber R$ 616 milhões após vender térmicas a carvão Priorize VEJA no Google

A saída da Eneva do negócio de geração de energia a carvão ainda pode render mais R$ 616 milhões à companhia. O valor corresponde a pagamentos adicionais previstos nas vendas das usinas termelétricas de Itaqui, no Maranhão, e Pecém II, no Ceará, para a Diamante Energia. As duas operações, concluídas entre agosto e outubro, já colocaram R$ 1,1 bilhão no caixa da empresa, mas parte relevante do valor potencial dos negócios continua condicionada a uma decisão sobre o início dos novos contratos de fornecimento de energia.

A maior fatia está em Itaqui. Além dos R$ 365,3 milhões recebidos na conclusão da operação, a Eneva poderá embolsar até R$ 467 milhões adicionais. Em Pecém II, vendida por R$ 748,4 milhões, há outros R$ 149 milhões condicionados à antecipação contratual. Somados, os pagamentos contingentes representam cerca de 55% do dinheiro já recebido nas duas transações.

O que está em jogo é o intervalo entre o encerramento dos contratos atuais das termelétricas e o início dos novos compromissos firmados no leilão de reserva de capacidade realizado em março. Os contratos existentes de Itaqui e Pecém II terminam em dezembro de 2027 e setembro de 2028, respectivamente. Já os novos, com duração de dez anos, começam apenas em agosto de 2031.

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Não se trata de valores desprezíveis para a compradora. Os novos contratos asseguram às duas usinas receitas fixas anuais que somam aproximadamente R$ 1 bilhão, em valores da data-base do leilão. Uma eventual antecipação poderia reduzir o intervalo entre os contratos e ampliar as receitas no período, criando as condições para o pagamento das parcelas adicionais à Eneva.

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Por enquanto, porém, os R$ 616 milhões permanecem como uma possibilidade, não como receita garantida. O recebimento depende da antecipação dos contratos, cuja viabilidade regulatória e calendário ainda não estão definidos. Caso os valores sejam integralmente pagos, o dinheiro obtido pela Eneva com as duas operações poderá alcançar aproximadamente R$ 1,73 bilhão, sem considerar o valor dos ativos recebidos na permuta de Itaqui.

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