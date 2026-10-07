Energisa eleva em 15% verba para projetos de eficiência energética

O Grupo Energisa vai aumentar em cerca de 15% os recursos destinados à nova chamada pública para projetos de eficiência energética. Serão aproximadamente R$ 31 milhões para iniciativas nas áreas atendidas pelas nove distribuidoras do grupo, ante cerca de R$ 27 milhões disponibilizados na seleção anterior.

A chamada será aberta em 9 de outubro e receberá propostas até 9 de dezembro. Podem participar clientes das distribuidoras da Energisa em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Paraná, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Acre e Rondônia. Os projetos podem envolver, por exemplo, modernização de sistemas de iluminação, climatização, refrigeração e equipamentos para reduzir o consumo de energia.

Os recursos fazem parte do Programa de Eficiência Energética, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que obriga as distribuidoras a direcionar parte de suas receitas para iniciativas de redução do desperdício de energia. Em 2025, a Energisa afirma ter investido R$ 73,6 milhões em 136 projetos do programa, beneficiando 442 mil clientes em 11 estados. O resultado da nova seleção está previsto para 15 de março de 2027.