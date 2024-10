Enel acumula mais de 120 mil processos na Justiça nos últimos quatro anos

Nesta última semana, o Escavador, legaltech que realiza pesquisas jurídicas, divulgou um levantamento acerca da Enel, distribuidora de energia elétrica na cidade de São Paulo e Grande São Paulo. Segundo os dados, a empresa acumulou um total de 120.525 processos judiciais entre os anos de 2020 a 2024, o que revela uma série de demandas e contestações por parte dos consumidores em relação aos serviços prestados pela companhia.

O perfil mais frequente dos processos são por:

– Fornecimento de energia elétrica: 27.797 processos

– Indenização por dano moral: 35.523 processos

– Indenização por dano material: 8.656 processos

Além disso, 5.456 processos foram por obrigação de fazer.

Apagão

Após fortes chuvas e ventos na sexta-feira passada, cerca de 3,1 milhões de clientes da capital paulista e Grande São Paulo tiveram interrupção no fornecimento de energia — número maior do que os 1,3 milhão de pessoas no estado americano da Flórida, afetado pelo furacão Milton. A Enel levou seis dias para conseguir normalizar a situação, que foi judicializada pela defensoria pública de São Paulo. Agora, a empresa deve pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) pelas falhas que provocaram o apagão na cidade.

Em novembro do ano passado, São Paulo passou por um apagão de grandes proporções que deixou a cidade e região metropolitana sem luz por 4 dias. À época, cerca de 4 milhões de pessoas tiveram o fornecimento de energia interropido.