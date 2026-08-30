Enel mais que dobra investimento socioambiental no Brasil

A Enel Brasil mais que dobrou os investimentos em projetos socioambientais neste ano. Entre janeiro e julho, a companhia destinou 75,6 milhões de reais a iniciativas em São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, alta de 113% sobre os 35,4 milhões de reais aplicados no mesmo período de 2025.

O dinheiro foi direcionado a programas de eficiência energética, reciclagem, agricultura urbana e capacitação. No período, a empresa substituiu 12,4 mil geladeiras e 351 mil lâmpadas por modelos mais eficientes. Pelo Ecoenel, 2,7 mil toneladas de resíduos foram encaminhadas para reciclagem, gerando 1,3 milhão de reais em bônus nas contas de consumidores.

Em São Paulo, uma das apostas é ocupar áreas sob linhas de transmissão com produção de alimentos. O projeto Hortas em Rede reúne hoje 51 hortas, 80 pequenos agricultores cadastrados e produz cerca de três toneladas de alimentos por mês.