Enel mais próxima de sair de SP: agência reguladora pode recomendar cassação do contrato nesta terça-feira (6)

A discussão ocorre no âmbito do processo de caducidade aberto pela Aneel em abril. A agência entendeu que a Enel não conseguiu eliminar de maneira definitiva problemas identificados na prestação do serviço durante eventos climáticos severos registrados entre 2023 e 2025. As interrupções atingiram milhões de consumidores ao longo desse período. Um dos episódios considerados pela agência ocorreu em dezembro de 2025, quando 4,2 milhões de residências e estabelecimentos comerciais atendidos pela Enel São Paulo ficaram sem energia em algum momento. O número correspondeu a mais da metade da base da distribuidora, que tinha cerca de 8,5 milhões de unidades consumidoras.

A caducidade é a sanção de maior gravidade prevista para contratos de concessão de distribuição de energia elétrica. Até hoje, a medida nunca foi aplicada no Brasil. Em outros casos envolvendo concessões do setor, foram adotadas soluções como intervenção estatal ou transferência da operação para outra empresa.

Argumentos da Enel

A Enel tenta interromper o processo e solicita à Aneel que o anule. Entre os argumentos apresentados pela companhia está a ausência, segundo ela, de um estudo abrangente sobre as consequências que a retirada da concessão poderia produzir para os consumidores e para a prestação do serviço. A empresa também questiona aspectos técnicos do procedimento e afirma ter cumprido os parâmetros estabelecidos pelos indicadores DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Consumidor) e FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Consumidor).

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Outro ponto levantado pela Enel é a evolução de seus resultados mais recentes. A companhia sustenta que a avaliação da Aneel dá destaque ao apagão de dezembro de 2025, mas não leva suficientemente em conta as melhorias posteriores, incluindo sua evolução no ranking de qualidade do serviço. A empresa também contesta os critérios utilizados pela agência para medir a duração das interrupções e o período necessário para recuperar o fornecimento de energia.

Posição do TCU

O TCU recomendou que a Aneel e o governo federal considerem outras alternativas antes de optar pela caducidade. Para o tribunal, é necessário avaliar de maneira estruturada os efeitos de uma eventual extinção do contrato. A análise, segundo a recomendação, deve considerar quem teria condições de assumir a concessão, como seria feita a passagem da operação, quanto poderia ser necessário pagar pela indenização de bens reversíveis e quais seriam os efeitos sobre as tarifas. O TCU também apontou a necessidade de avaliar eventuais riscos sistêmicos e comprovar que a alternativa escolhida traria benefício líquido aos consumidores.

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O tribunal determinou ainda que o governo e a Aneel apresentem, no prazo de 60 dias, um cronograma detalhado para as providências destinadas a preservar a continuidade do serviço quando o contrato atual chegar ao fim, em 2028. Antes da abertura do processo de caducidade, a Enel também buscava uma renovação antecipada da concessão. Essa discussão, porém, permanece suspensa até que o processo atual seja concluído.

Impacto para a Enel

A concessão de São Paulo tem importância relevante para a Enel. O Brasil é o principal mercado da companhia na América Latina, e a operação paulista representa uma parcela expressiva de sua atividade de distribuição no país. Em 2025, a Enel São Paulo produziu um Ebitda de aproximadamente 779 milhões de euros, equivalente a cerca de 3% do Ebitda registrado pelo grupo globalmente naquele ano.