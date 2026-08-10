Enel investe R$ 4 milhões para cortar conta de luz de hospitais em SP

A Enel São Paulo está investindo quase R$ 4 milhões para reduzir a conta de energia de três unidades de saúde da capital paulista. As intervenções devem gerar uma economia anual de R$ 505 mil e reduzir o consumo em 1.053 MWh por ano.

Os projetos contemplam o Hospital Dom Alvarenga, o Hospital Infantil Menino Jesus e o AME Interlagos — os dois últimos administrados pelo Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês. Foram instalados sistemas de geração solar e equipamentos mais eficientes de iluminação e climatização.

O maior cheque foi destinado ao Hospital Dom Alvarenga: R$ 2,3 milhões. A unidade recebeu, entre outras melhorias, 187 luminárias de LED, 52 aparelhos de ar-condicionado e uma usina solar de 100 kWp. Só nesse hospital, a economia estimada é de R$ 347 mil por ano.

Os investimentos fazem parte do Programa de Eficiência Energética regulado pela Aneel e foram selecionados por chamada pública.