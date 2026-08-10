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Enel investe R$ 4 milhões para cortar conta de luz de hospitais em SP

Projetos em três unidades de saúde devem reduzir gastos com energia em R$ 505 mil por ano

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 14h00
Vista aérea de um edifício retangular com telhado coberto por painéis solares, fachada com janelas e pilares verticais, e uma entrada coberta. Há um estacionamento com sinalização de cruz vermelha e áreas verdes ao redor
AME Interlagos, um dos hospitais que receberam investimentos da Enel (Enel/Divulgação)
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Enel investe R$ 4 milhões para cortar conta de luz de hospitais em SP Priorizar nos meus resultados Google

A Enel São Paulo está investindo quase R$ 4 milhões para reduzir a conta de energia de três unidades de saúde da capital paulista. As intervenções devem gerar uma economia anual de R$ 505 mil e reduzir o consumo em 1.053 MWh por ano.

Os projetos contemplam o Hospital Dom Alvarenga, o Hospital Infantil Menino Jesus e o AME Interlagos — os dois últimos administrados pelo Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês. Foram instalados sistemas de geração solar e equipamentos mais eficientes de iluminação e climatização.

O maior cheque foi destinado ao Hospital Dom Alvarenga: R$ 2,3 milhões. A unidade recebeu, entre outras melhorias, 187 luminárias de LED, 52 aparelhos de ar-condicionado e uma usina solar de 100 kWp. Só nesse hospital, a economia estimada é de R$ 347 mil por ano.

Os investimentos fazem parte do Programa de Eficiência Energética regulado pela Aneel e foram selecionados por chamada pública.

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