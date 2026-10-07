Enel ganha apoio de prefeitos durante julgamento sobre concessão

Em meio ao julgamento da Aneel que pode resultar na perda de sua concessão em São Paulo, a Enel recebeu manifestações de apoio de prefeitos, entidades empresariais e representantes do setor elétrico, que destacaram avanços recentes na prestação do serviço.

Ao todo, 22 dos 24 prefeitos de municípios atendidos pela distribuidora se manifestaram pela continuidade da concessão. Entre eles está Guto Volpi, prefeito de Ribeirão Pires e presidente do Consórcio Intermunicipal do ABC, que afirmou que a empresa tem agilizado serviços e atendido melhor às demandas da região.

A companhia também levou ao processo números que apontam melhora operacional. Segundo a Enel, o tempo médio de atendimento a ocorrências emergenciais caiu cerca de 60% desde 2023, enquanto o percentual de interrupções superiores a 24 horas recuou 97%.

A distribuidora afirma ainda ter aumentado em mais de 73% os investimentos e em 31% os recursos destinados à operação e manutenção. A meta de contratação de 1.600 técnicos de campo também teria sido atingida.

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Durante a sessão, o diretor da Aneel Willamy Frota afirmou que os dados apresentados pela defesa precisam ser considerados. “A defesa trouxe dados técnicos de melhoria, e a gente tem que ser bastante coerente”, disse.

O julgamento foi suspenso após pedido de vista. Até agora, dois diretores votaram pela caducidade da concessão.