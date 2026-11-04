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Enel acelera investimentos e amplia equipes para melhorar atendimento em São Paulo

Distribuidora elevou em 29% os aportes na capital e região metropolitana e aumentou em 34% sua força de trabalho desde 2023

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 12h30
Dois eletricistas em cestos aéreos de caminhões, usando capacetes e uniformes laranja, trabalham em postes de energia com fios e equipamentos elétricos sob um céu azul
Enel Brasil (Enel/Divulgação)
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Pressionada a melhorar a qualidade dos serviços, a Enel abriu os cofres para reforçar a rede elétrica. A companhia investiu 5,4 bilhões de reais nas distribuidoras de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará entre janeiro e setembro deste ano, um salto de 28% em relação ao mesmo período de 2025. Só em São Paulo, onde a empresa enfrenta cobranças recorrentes pela qualidade do fornecimento de energia, os aportes chegaram a 2,4 bilhões de reais, uma alta de 29%.

O dinheiro está sendo direcionado à modernização, automação e manutenção da rede, além da expansão da infraestrutura. A empresa também reforçou seu contingente de profissionais próprios e terceirizados em São Paulo, que passou de 15.721, em 2023, para 21.092 neste ano — um crescimento de 34%. Segundo a Enel, as medidas já permitiram reduzir em cerca de 60% o tempo médio de atendimento aos clientes desde 2023. A aposta agora é transformar o aumento dos investimentos em uma melhora perceptível na qualidade do serviço.

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