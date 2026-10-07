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Endeavor Catalyst encerra captação de fundo de US$ 320 milhões com demanda acima da oferta

Novo fundo eleva os ativos sob gestão para mais de US$ 850 milhões

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 10h00
Grande grupo de pessoas sorrindo e acenando, vestindo camisetas pretas, em um gramado verde. Ao fundo, um lago, árvores e quadras esportivas, sob céu azul com nuvens. No centro do grupo, um círculo verde com a letra e minúscula em branco.
Funcionários, empreendedores e embaixadores da Endeavor em um evento no interior de São Paulo (09/2026) (Endeavor/Divulgação)
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Endeavor Catalyst encerra captação de fundo de US$ 320 milhões com demanda acima da oferta Priorize VEJA no Google

A Endeavor Catalyst anunciou o fechamento final de seu quinto fundo, o Fund V, que captou 320 milhões de dólares em uma rodada com demanda superior à oferta. Com a nova captação, a gestora passa a ter mais de 850 milhões de dólares em ativos sob gestão.

O portfólio da Endeavor Catalyst soma 437 empresas distribuídas por 44 mercados. Desse total, 83 companhias alcançaram avaliação de pelo menos 1 bilhão de dólares, enquanto 39 resultaram em saídas.

Entre as empresas que integram a carteira estão Altruist, Bending Spoons e ElevenLabs, apontadas pela gestora como negócios que estão ampliando os polos de origem de empresas de tecnologia.

O Fund V já destinou mais de 55 milhões de dólares a 30 empresas. A previsão é que outros 25 milhões de dólares a 30 milhões de dólares sejam investidos até o fim de 2026.

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