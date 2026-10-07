Endeavor Catalyst encerra captação de fundo de US$ 320 milhões com demanda acima da oferta

A Endeavor Catalyst anunciou o fechamento final de seu quinto fundo, o Fund V, que captou 320 milhões de dólares em uma rodada com demanda superior à oferta. Com a nova captação, a gestora passa a ter mais de 850 milhões de dólares em ativos sob gestão.

O portfólio da Endeavor Catalyst soma 437 empresas distribuídas por 44 mercados. Desse total, 83 companhias alcançaram avaliação de pelo menos 1 bilhão de dólares, enquanto 39 resultaram em saídas.

Entre as empresas que integram a carteira estão Altruist, Bending Spoons e ElevenLabs, apontadas pela gestora como negócios que estão ampliando os polos de origem de empresas de tecnologia.

O Fund V já destinou mais de 55 milhões de dólares a 30 empresas. A previsão é que outros 25 milhões de dólares a 30 milhões de dólares sejam investidos até o fim de 2026.