Representantes de 250 cooperativas brasileiras se reúnem em Brasília, a partir de quarta-feira, para uma programação de capacitação e negócios voltada a exportações. Eles participarão de rodadas de negócios com compradores estrangeiros, workshops e atividades de orientação.

O objetivo é preparar pequenos produtores para o comércio exterior, desde aqueles que ainda não exportam até os que já vendem para fora e querem conquistar novos mercados.

A programação conta com a participação de 350 técnicos de todos os estados e 34 compradores internacionais de 24 países. Na pauta comercial estão produtos como café, cacau, mel, castanhas, frutas, açaí, derivados de mandioca e artesanato.

O encontro é organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), que aumentou nos últimos quatro anos de 96 para 600 o número de cooperativas apoiadas.