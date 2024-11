Encontro do G20 e espera pelo pacote fiscal reduzem apetite por risco

O Ibovespa, principal índice da B3, recua nesta segunda-feira, 18, aos 127,6 mil pontos, refletindo a piora nas expectativas econômicas divulgadas pelo Boletim Focus, que elevou pela sétima semana consecutiva as projeções para a inflação, e na espera pelo aguardado pacote de ajuste fiscal. Em entrevista à CNBC, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que o plano de cortes de gastos “já está fechado” com o presidente Lula e será anunciado “em breve”.

A expectativa é que o pacote seja anunciado ainda essa semana, após o encontro do G20, que acontece entre hoje e amanhã no Rio de Janeiro.

No cenário internacional, as principais bolsas globais operam sob pressão, o que tende a reduzir o apetite por risco no mercado brasileiro. O dólar é negociado com queda, cotado a R$ 5,76 às 11h20.

O desempenho das commodities pode ajudar a amenizar as perdas do índice. O minério de ferro fechou em alta de 1,87% na China, enquanto o petróleo registra uma valorização superior a 1%.