Empresas realizam campanhas para o Dia do Livro Infantil

O Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado nesta quarta-feira, 18 de abril. Estudos mostram que a leitura incentiva o desenvolvimento da criança, mesmo para aquelas que ainda não começaram o processo de alfabetização. Especialistas defendem que as crianças tenham contato com o livro o quanto antes, mesmo que apenas para brincar com as páginas.

Para celebrar a data, algumas empresas decidiram realizar promoções que envolvem o livro. Uma delas é o Clube de Leitura Quindim, que vai oferecer aos novos assinantes um mês grátis de livros infantis. Para participar é preciso acessar o site e se cadastrar nos planos semestrais de um ou dois livros. A assinatura de um livro por mês custa 39,90 reais e a de dois, 59,90 reais. Junto com os exemplares, o cliente recebe o Diário de Leitura, um material pedagógico em que permite o acompanhamento do desenvolvimento da leitura da criança, e um Mapa de Leitura, com informações sobre a obra e dicas para enriquecer a leitura.

Tanto um modelo como o outro dão direito a um mês grátis durante este mês.

Para comemorar, o aplicativo de mobilidade 99, em parceria com a Companhia das Letrinhas, está distribuindo, a passageiros e motoristas, 300 livros A parte que falta, de Shel Silverstein.

A pedagoga e escritora Lô Carvalho reúne no blog Bebê Leitor dicas de leitura para a primeira infância. “Sempre gostei de fazer o paralelo com a alimentação. O bebê come pelas mãos dos outros. O mesmo acontece com a leitura. Quando alguém lê para ele, o bebê absorve um monte de informação cognitiva, social e afetiva”, diz a blogueira.

Mãe de dois filhos, ela afirma que começou a pesquisar sobre livros, pois queria que suas crianças tivessem acesso a conteúdos que não estão nas grandes livrarias.