Empresas preparam jornada especial para funcionários durante a Copa

O futebol é uma paixão nacional e nem mesmo o fiasco da última Copa do Mundo foi capaz de mexer com o interesse dos brasileiros pelo esporte. A poucos dias do início dos jogos, torcedores já se preparam para assistir às competições e muitas empresas terão esquemas especiais de jornada de trabalho, que vão desde assistir às partidas no horário de expediente, com direito a comes e bebes, até a dispensa nos dias de jogos da seleção.

De acordo com pesquisa realizada pela Robert Half, 41% das empresa vão liberar os funcionários no horário do jogo para que assistam fora da empresa, mas o expediente acontece normalmente nos outros períodos; 30% terão aparelhos de TV na companhia para que todos acompanhem juntos; 6% não terão expediente em dias de jogo; e 23% responderam que não conseguirão parar a operação.

“É importante as empresas terem em mente que, neste momento, o Brasil para. Já é tradição no país que os horários e jornadas de trabalho sejam especiais neste período”, considera gerente regional da Randstad Professionals, Winston Kim. “Essas mudanças valerão apenas para os jogos da nossa seleção. Para os demais, não há mudança e a rotina segue normal. No máximo, algumas empresas disponibilizarão televisões no escritório para acompanhamento”, complementa.

O escritório do GetNinjas, plataforma de contratação de serviços do Brasil, será todo decorado em verde e amarelo e, durante a primeira fase, a empresa vai ligar dois televisores e oferecerá snacks e bebidas não alcoólicas para os colaboradores. Além disso, haverá vuvuzelas e cornetas para que todos possam torcer pela seleção.

Na Octadesk, startup especializada em gestão de clientes, a cerveja será liberada durante a transmissão dos jogos. A equipe formada por cerca de 35 funcionários vai acompanhar as partidas do escritório. A firma ainda está confeccionando camisas especiais para os funcionários usarem durante o período.

Na Salesforce, todo o escritório já está em clima de Copa: decorações com bandeiras, vuvuzelas e cores do Brasil. Além disso, os jogos serão assistidos na empresa, com direito a comidinhas e bebidinhas.

A TMF Group Brasil irá adotar uma programação especial para os jogos do Brasil. Nos horários em que a seleção canarinho estiver em campo, os colaboradores poderão optar por assistir aos jogos no escritório em um telão ou negociar a liberação diretamente com o gestor.

“Para quem escolher torcer com a gente, teremos uma decoração diferenciada, as camisetas e adereços estão liberados e serviremos alguns petiscos. Para quem escolher assistir de casa, o expediente poderá ser cumprido em home office”, explica a diretora de recursos humanos da TMF Group no Brasil, Sonia Reitermann.

“Além disso, a TMF realizará um bolão internacional: todos os colaboradores de todas os países que atuamos e que estão disputando a Copa do Mundo poderão participar. Não haverá recompensa em dinheiro, mas os quatro primeiros colocados receberão prêmios. O objetivo é ser uma competição saudável entre nossos colaboradores”, finaliza a executiva.