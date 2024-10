Empresas pioram projeções para inflação e custo de mão de obra em 2024

Empresas estimam que a inflação do Brasil será de 4,2% em 2024. O novo patamar é mais alto do que os 4,00% apontados pelos empresários em maio. A mediana das estimativas constam na Firmus (Pesquisa de Expectativas de Empresas) do BC (Banco Central). A estimativas das empresas foram coletadas em agosto. Na ocasião, o mercado financeiro, consultado pelo Focus, estimava uma inflação em 4,26%. Agora em outubro, a pressão vista pelos investidores é ainda maior, com estimativa de 4,5% para a inflação.

A pesquisa Firmus, que traz a percepção de empresas de fora do setor financeiro sobre seus negócios e as principais variáveis econômicas, apontando uma visão mais pessimista para o ano. O projeto piloto do Firmus tem coletas trimestrais e o resultado divulgado nesta segunda diz respeito à percepção apresentada em agosto por 95 empresas participantes.

Para 2025, as empresas não financeiras mantiveram a previsão para a inflação em 4%. Em relação a 2026, elas estimavam um IPCA de 3,60%, contra 3,70% apontado em maio.

Em relação à atividade econômica, segundo a mediana da pesquisa Firmus, o PIB deste ano deve crescer 2,20%, contra 2% previstos na pesquisa anterior. O novo patamar ficou abaixo dos 2,46% apontados no Focus naquele momento.

Continua após a publicidade

O relatório mostrou também que 66,3% das empresas ouvidas esperavam que os custos de mão de obra aumentassem mais de 4% nos doze meses seguintes, patamar maior que os 59,7% registrados em maio.