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Brasil bate novo recorde de empresas em recuperação judicial

Levantamento registra 8.478 companhias nessa condição ao fim de setembro, alta de 21%. Mecanismo permite renegociar dívidas para preservar as atividades

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 09h20 | Atualizado em 10 nov 2026, 09h29
Fachada de uma loja Casos Bahia com portas de aço fechadas e pichadas, em uma rua com calçada de mosaico. Uma mulher de camiseta rosa e calça preta caminha de costas, segurando uma sacola branca.
O Grupo Casas Bahia apresentou pedido de recuperação judicial em 16 de agosto de 2026 e obteve uma tutela de urgência no dia 31 daquele mês. (Aloisio Mauricio/Fotoarena/.)
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O Brasil encerrou o terceiro trimestre de 2026 com 8.478 empresas em recuperação judicial, alta de 21,2% em relação ao mesmo período de 2025 e novo recorde do Monitor RGF-BIZDOC. O resultado corresponde ao total de companhias nessa condição ao fim de setembro, e não apenas aos pedidos apresentados entre julho e setembro.

A recuperação judicial é um instrumento utilizado por empresas em crise financeira para reorganizar suas dívidas sob supervisão da Justiça. O objetivo é permitir a continuidade da atividade econômica e preservar empregos e os interesses dos credores. Estar em recuperação não significa que a companhia tenha falido.

Casos recentes incluem Casas Bahia, Americanas e Light

O Grupo Casas Bahia apresentou pedido de recuperação judicial em 16 de agosto de 2026 e obteve uma tutela de urgência no dia 31 daquele mês. O processamento foi autorizado em 21 de outubro, após o encerramento do trimestre analisado pelo levantamento, conforme os comunicados oficiais da companhia.

A Americanas percorreu o caminho inverso. A varejista entrou em recuperação em janeiro de 2023, após revelar inconsistências contábeis, e informou à época dívidas de aproximadamente R$ 43 bilhões. Em 19 de outubro de 2026, a Justiça do Rio de Janeiro determinou o encerramento do processo, reconhecendo o cumprimento das obrigações exigíveis durante o período de supervisão. Compromissos futuros previstos no plano permanecem válidos.

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A Light também encerrou sua recuperação, mas ainda no terceiro trimestre, em 9 de setembro. Iniciado em maio de 2023, o processo envolveu a reestruturação de aproximadamente R$ 11 bilhões em dívidas. A Justiça reconheceu o cumprimento das obrigações vencidas durante os dois anos de fiscalização, sem extinguir os pagamentos futuros previstos no acordo.

O que o levantamento contabiliza

O monitor cruza informações do cadastro da Receita Federal com publicações dos 27 Tribunais de Justiça. A base divulgada para o terceiro trimestre tem como referência 30 de setembro e contabiliza empresas sem incluir suas filiais.

A distinção entre empresas e processos é importante. Um mesmo procedimento de recuperação pode envolver diferentes companhias de um grupo econômico. Por isso, o número de empresas não deve ser apresentado automaticamente como equivalente ao de ações judiciais.

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Também há diferença entre o total de companhias em recuperação e os novos pedidos. O primeiro indicador retrata quantas empresas permanecem nessa condição em determinada data. Já os pedidos mostram quantas recorreram ao mecanismo durante um intervalo.

Como funciona a recuperação judicial

Prevista na Lei de Recuperação e Falências, a recuperação judicial permite apresentar aos credores um plano para enfrentar a crise. Entre os instrumentos possíveis estão o alongamento dos prazos de pagamento, a negociação de descontos e a venda de ativos. As condições dependem da proposta e das exigências legais aplicáveis. 

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A autorização para iniciar o procedimento não significa aprovação automática do plano nem perdão das dívidas. A empresa precisa cumprir as etapas de negociação e as obrigações estabelecidas no processo.

A lei também prevê a possibilidade de conversão da recuperação em falência, inclusive quando há descumprimento de obrigações do plano nas condições previstas pela legislação. O mecanismo oferece uma oportunidade de reestruturação, mas não garante a sobrevivência do negócio

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