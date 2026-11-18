A tributação dos dividendos também alcança os lucros distribuídos por empresas do Simples Nacional, conforme orientação da Receita Federal. Desde janeiro de 2026, pagamentos superiores a 50 000 reais feitos pela mesma empresa à mesma pessoa física residente no Brasil, em um único mês, estão sujeitos à retenção de 10% de Imposto de Renda.

A regra foi estabelecida pela Lei 15.270/2025, que também ampliou a isenção do IR para rendimentos mensais de até 5 000 reais. O enquadramento da empresa no regime simplificado não afasta a cobrança, segundo o entendimento publicado pelo Fisco.

Isso não significa que toda empresa do Simples passou a pagar 10% a mais sobre seu faturamento. A retenção incide sobre os lucros e dividendos destinados ao beneficiário, quando preenchidas as condições legais. Cabe à empresa descontar e recolher o imposto.

Os 10% incidem sobre o total distribuído

O limite mensal é calculado por empresa e por pessoa física. Se uma companhia distribuir exatamente 50 000 reais ao sócio no mês, não haverá essa retenção. Se distribuir 60 000 reais, o desconto será de 6 000 reais, sobre o valor integral, e não apenas sobre os 10 000 reais que ultrapassaram o limite.

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Pagamentos feitos pela mesma empresa ao mesmo beneficiário ao longo do mês são somados. Dividir uma distribuição em transferências menores dentro desse período não altera a base de cálculo.

A obrigação de escriturar, declarar e recolher o imposto é da pessoa jurídica que distribui os rendimentos, conforme as orientações operacionais da Receita.

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Retenção mensal não encerra a conta do sócio

O valor descontado funciona como antecipação da tributação mínima de altas rendas. A apuração anual considera os rendimentos da pessoa física, com as exclusões previstas na legislação, quando superam 600 000 reais no ano.

Por isso, receber dividendos abaixo do limite mensal de retenção não garante, isoladamente, ausência de imposto na declaração anual. Outros rendimentos e pagamentos de diferentes empresas também podem entrar na conta.

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No sentido contrário, quem sofreu retenção em um mês, mas não alcançou o patamar anual de tributação mínima, pode ter direito à restituição. O imposto antecipado é considerado no ajuste.

Por que a cobrança é contestada

A discussão jurídica envolve o artigo 14 da Lei Complementar 123/2006, que estabelece isenção para a distribuição de lucros de empresas do Simples, observadas suas condições. O Conselho Federal da OAB questionou no Supremo Tribunal Federal a aplicação da nova tributação às micro e pequenas empresas, por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.917.

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A entidade defende a preservação do tratamento diferenciado do regime. A Receita sustenta que a tributação da renda do sócio não é matéria reservada a lei complementar e que a Lei 15.270/2025 se aplica às distribuições.

O ministro Nunes Marques negou o pedido de liminar da OAB para excluir as empresas do Simples das novas regras. Essa decisão cautelar não equivale ao julgamento definitivo da constitucionalidade da cobrança.